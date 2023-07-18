Dünya Festivaller Birliği tarafından 8 kez üst üste “Dünya’nın en iyi kültür sanat festivali” ödülüne layık görülen Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali 24’üncü kez kapılarını açıyor.

26 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivale Cumhuriyet’in 100’üncü yılı nedeniyle bu yıl 100 ülkeden kültür ve sanat elçileri katılacak. 24 yıldır aralıksız olarak devam eden ve Dünya’nın en prestijli kültür- sanat festivallerinden biri olarak gösterilen Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali bu yıl çok daha renkli ve coşkulu etkinliklere ev sahipliği yapacak. Cumhuriyet’in 100’üncü yıl kutlamaları çerçevesinde alınan festivale 100 ülkeden kültür ve sanat elçisi katılıyor. Uluslararası Heykel Sempozyumu, Uluslararası Fotoğraf Yarışması, Uluslararası Altınköprü Halk Dansları Yarışması, Uluslararası El Sanatları Çalıştayı, Uluslararası Çocuk El Sanatları Atölyesi ve Uluslararası Kukla Sergisi gibi dünyanın dört bir köşesinden bin 550 kültür ve sanat elçisinin katılımıyla gerçekleşecek.

“UNESCO 2023 Aşık Veysel Yılı”

Festivalde bu yıl “UNESCO 2023 Aşık Veysel Yılı” çerçevesinde “100 Mızraplı Aşık” adıyla özel bir gösterime yer verilecek. Halk Konserleri bölümünde ise bu yıl İrem Derici, Ekin Uzunlar, Koray Avcı, Kaan Sekban ve Yaşar sahne alacak. 6 Şubat depremlerinde grup üyelerini ve çok sayıda yakınını kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu’da “Büyükçekmece Sesimizi Duydu” adını verdikleri özel bir konser verecek.

Bu yıl da Festival Komitesi’nce belirlenen Kültür - Sanat dalında “Yaşam Boyu Başarı Ödülü” Melek Baykal’a, Yaşam Boyu Onur Ödülü “Tamer Levent’e verilecek. Basın dalında ise “Başarı Ödülü” Timur Soykan’a, “Basın Onur Ödülü” ise Fikret Bila’ya verilecek.

Çok özel sergiler sanatseverlerle buluşacak

Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması Sergisi, Koleksiyoner Cem Üsküp, Haluk Perk ve Dr. Ahmet Akif’in “Uzakta Kesilir Sesin” antika eserler sergisi, Tenzile Güler’in “Nazif’in Düğmeleri” sergisi, Okay Temiz’in “Ritmin 100’ü Sergisi”, Uluslararası Heykel Sempozyumu Sergisi, Uluslararası El Sanatları Sergisi ve Atölye Bayramı ve Fikret Doğan’ın “Ardıç’ın Gizemi” sergisi sanatseverlerle buluşacak.