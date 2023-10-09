Uluslararası İstanbul sigortacılık konferansları başlıyor

Uluslararası sigortacılar, 10-11 Ekim tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek olan “2. Türkiye Buluşması 2023” etkinliğinde bir araya gelecek.

Sigortacılık sektöründe tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor. Dolu dolu geçen Sigortacılık Haftası’nın ardından şimdi de iki gün sürecek uluslararası iki etkinlik düzenleniyor. “2. Türkiye Buluşması 2023” adı altında ilk etkinlik, 10 Ekim Salı günü gerçekleşecek. İlk gün, Huntington Partners LLP Ortağı Anthony Egerton’un açılış konuşması ile başlayacak. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkan Yardımcısı ve Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar da, “Türkiye Sigorta Piyasasındaki Gelişmeler: Sigorta Penetrasyonunun ve Potansiyel Çözümlerin Analizi” başlığı altında sunum yapacak. Invest in Türkiye Finansal Yatırımlar Birim Başkanı Ahmet Cüneyt Selçuk’un gerçekleştireceği sunumun başlığı ise ‘Deprem Sonrası Türkiye’de Yatırım Potansiyelinde Güncelleme’ olacak. Sektörün önemli isimlerinin gerçekleştireceği bir dizi konferans ile devam edecek olan etkinlik, iki gün sürecek.

15. Uluslararası İstanbul Sigortacılık Konferansı

Etkinliğin ikinci gününde ‘15. Uluslararası İstanbul Sigortacılık Konferansı’ düzenlenecek. Sigorta Tatbikatçıları Derneği (STD) Başkanı Fahri Altıngöz, sigortacıları konferansa davet etti. Altıngöz, “Sigorta Tatbikatçıları Derneği tarafından düzenlenen ‘Maraş Depremi, Sonuçları Ve Öğretileri ile 2024 Yılı Reasürans Yenilemeleri’ konulu konferansımız, 11 Ekim 2023 Çarşamba günü 09.30-16.30 saatleri arasında Hilton İstanbul Kozyatağı’nda fiziki olarak gerçekleşecektir. Konferansımıza ülkemizden ve yurt dışından çok kıymetli konuşmacılar katılacak olup, tüm sektöre önemli bilgilendirmeler, sunumlar yapacaklardır” dedi.

“Konferansta; Maraş depremi ve öğretileri, risk modellemesi sonuçları, deprem sonrasında yaşanan iş kayıpları, ekspertiz süreçleri, gelecek beklentileri, sigorta ve reasürans kapasiteleri ve maliyetleri ile 2024 yılı reasürans yenilemeleri konuları her yönüyle tartışılacaktır” diye konuşan Altıngöz, şu bilgileri paylaştı:

“Konferansımız STD Başkan Yardımcısı Menekşe Uçaroğlu’nun açılış konuşması sonrası TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı, TSB Başkanı Uğur Gülen ve SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu’nun konuşmalarıyla devam edecektir. Konferansımız iki panel halinde devam edecek olup, T-Rupt Genel Müdürü Erdem Karabostan, deprem modellemesi ve muhtemel İstanbul Depremi hakkındaki çalışmalarını bizlerle paylaşacaktır”