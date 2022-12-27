Uluslararası Kafkas Derneğinden Kaymakam Çelik'e plaket

Manyas Kaymakamı Koray Çelik Uluslararası Kafkas Derneğinin televizyon kategorisinde ödüle layık görüldü.

Ankara Etimesgut Korkut Ata Kültür ve Sanat Merkezinde bu yıl 13. sü düzenlenen Uluslararası Kafkas Derneğinin ödül töreninde Kaymakam Koray Çelik’e televizyon kategorisinde Manyas’ın kırsal Tepecik Mahallesinde bulunan Kafkas komutan Hacı Berzeg’in mezarının yapılması konusunda gösterdiği duyarlılık ve çalışmalar için plaket verildi. Ankara’da düzenlenen gecede ödül öncesi bir konuşma yapan Kaymakam Çelik, “Manyas’ın Manyas insanının selamını getirdim size, şehit babamızla Tepecik Mahallemizde şehidimizin mezarını ziyaretten dönerken kenarda duran bir mezar gördük, üzerinde çok ciddi Arapça yazılar, sarık figürü gördüğüm de, bunun büyük Çerkez komutan Hacı Grandug Berzeg olduğunu belirledik. Ben Çerkez değilim, bir milletin acısını anlamak için o milletten olmaya hiç gerek yok. Yücel Yılmaz başkanımız ve Orhanlı Dernek başkanımız Mehmet Aydemir ile oturup ne yapabiliriz diye istişarede bulunduk. Komutanımızın mezarını yapmış olduk, beni bu ödüle layık gördüğü için Oğuz Berk başkanım ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum.” Kaymakam Koray Çelik’e Nadir Yamaç tarafından kalpak ve plaket takdim edildi.