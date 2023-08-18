Uluslararası kardeşlik köprüsü Mustafakemalpaşa'da kuruldu

Türkiye’ye gelerek Bursa Uludağ Üniversitesi’nde öğrenim gören 22 farklı ülkeden öğrenciler, Türkiye’nin ve Mustafakemalpaşa’nın, kültürel mirası, medeniyet birikimini görmeleri ve öğrenmeleri maksadıyla yaz kampı programını Mustafakemalpaşa ilçesinde gerçekleştirdi.

Mustafakemalpaşa Belediyesi ve İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi’nin iş birliği ile düzenlenen etkinlikte öğrenciler, Mustafakemalpaşa’nın tarihi, turistik yerlerini gezerek, renkli bir kamp programı gerçekleştirdi. 40 kız, 40 erkek öğrencinin katıldığı kamp programında, ilçenin lezzet noktalarından biri olan, Muradiye Sarnıç Sosyal Tesisleri, doğası ve eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerine görsel şölen sunan Suuçtu Şelalesi, Tümbüldek Kaplıcaları, Ömeraltı Tomruk Evleri, Paşalar Kazası, Meddah Gösterisi ve Mustafakemalpaşa Belediyesi Orkestrası’nın konseri ile keyifli dakikalar yaşandı.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Ersin Ekici’nin katılım sağladığı programda, "22 farklı ülkeden ilçemize gelen öğrencileri ağırlamaktan gururluyuz. Öğrencilerimize Mustafakemalpaşa’nın tarihini ve güzelliklerini anlattık. Türkiye’nin tüm güzelliklerini bir arada barındıran güzide ilçemize yeniden bekleriz gençler" dedi.