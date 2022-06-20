Uluslararası kripto para dolandırıcılığı iddiası

Uluslararası alanda faaliyet gösteren kripto para borsasına yatırım yapan bir kişi, parasını çekemediği ve internet sitesine ulaşamadığı gerekçesiyle savcılığın kapısını çaldı. Suç duyurusu üzerine soruşturma başlatılırken, çok sayıda mağdurun olduğu öne sürüldü. 6 ülkeye ihbar mektubu gönderdiklerini kaydeden mağdur avukatı, konuyla ilgili soruşturma başlatılmasını talep ettiklerini söyledi.

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  • 20.06.2022 12:15
  • Güncelleme: 20.06.2022 14:04
Uluslararası kripto para dolandırıcılığı iddiası
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

İstanbul’da yaşayan B.H. isimli bir şahıs iddiaya göre, sosyal medyadan tanıştığı kişinin tavsiyesi üzerine uluslararası alanda kripto para alım satımına yönelik faaliyet gösteren Singapur merkezli ‘auxuglobal’ isimli kripto para borsasına yaklaşık 20 bin dolar para yatırdı. Birkaç ay sonra parasını çekmek isteyen B.H., çekim işlemi yapamazken herhangi bir yetkiliye de ulaşamadı. 12 Haziran 2022 tarihinde ise siteye erişim sağlanamadı. Bunun üzerine savcılığın kapısını çalan B.H.’nin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

“Dolandırıcılar her şeyi profesyonel şekilde yapmışlar”

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Konuya ilişkin konuşan B.H.’nin avukatı Sezayi Balkan, sosyal medya üzerinden iletişime geçen bir kadının tavsiyesi üzerine müvekkilinin kripto para firmasına para yatırdığını söyleyerek, “Şüpheli kadın aslen Japon vatandaşı olduğunu ancak Almanya’da yaşadığını ve piyano öğretmeni olduğunu söylemiştir. Şüpheli Almanya’ya ait telefon numaraları ile müvekkil ile whatsapptan iletişim kurmuştur. Müvekkil her şeyin normal olduğunu düşünmüş zira dolandırıcılar her şeyi profesyonel şekilde yapmışlardır” dedi.

6 ülkeye ‘soruşturma’ talepli ihbar mektubu gönderildi

Savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını ve gerekli yasal süreci başlatıldığını aktaran avukat Sezayi Balkan, “Ancak şirketin merkezinin Singapur, işlem merkezlerinin Amerika, Hong Kong ve Güney Kore’de olması soruşturmanın yürütülmesini zorlaştırmaktadır. Ülkemizde meydana kripto para dolandırıcılığında ivedilikle müdahale ve soruşturma mümkün iken yurtdışı eksenli olması soruşturma imkanını kısıtlamaktadır. Bu nedenle biz Almanya, Amerika, Singapur, Japonya, Çin ve Güney Kore Büyükelçiliklerine kendi ülkelerinde konuyla ilgili soruşturma başlatmaları için 56 sayfalık mektubu delilleri ve suç duyurusuyla gönderiyoruz. Bu mektubu ihbar kabul edip kendi ülkelerinde soruşturma başlatmalarını istiyoruz” diye konuştu.

Dolandırıcılığın uluslararası boyutta olduğundan dolayı şuan için ülkede ve dünya genelinde ne kadar mağdur olduğunun henüz bilinmediğinin altını çizen avukat Sezayi Balkan, “Uluslararası eksenli bu olayda savcılığın imkanları da kısıtlı olacaktır şüphesiz. Burada önemli olan paranın miktarı değil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının dolandırılarak mağdur edilmesidir” ifadelerini kullandı.

“Dikkat dolandırılabilirsiniz”

Avukat Balkan, “Geçen yıl çok sayıda kişinin mağdur edilmesine neden olan Thodex dolandırıcılığı, geçtiğimiz günlerde yine binlerce kişinin mağduriyetine neden olan Humex dolandırıcılığı derken bugün de Auxuglobal dolandırıcılığı meydana gelmiştir. Bu bakımdan, kripto para ile ilgilenenlere şunu söylemek istiyorum: ‘Dikkat dolandırılabilirsiniz!’ Bu nedenle kripto para ile ilgilenenlerin özellikle yurtdışı merkezli kripto para firmalarına ihtiyatlı yaklaşmalarını ve sosyal medyadan gelecek arkadaşlıklara, yönlendirmelere dikkat etmelerini, herhangi bir dolandırıcılık olayıyla karşı karşıya kalmaları halinde mutlaka alanında uzman bir avukattan yardım almalarını ve ivedilikle yasal yollara başvurmalarını tavsiye ederim” dedi.

İHA

Editör
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