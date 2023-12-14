Uluslararası Mersin Maratonu'nda 8 sporcu, 2024 Paris Yaz Olimpiyatları için kota elde etti

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Herkes Koşar Mersin’e’ sloganıyla 10 Aralık Pazar günü bu yıl 5.’si koşulan ‘Uluslararası Mersin Maratonu’, Dünya Atletizm Birliği’nin bu yılki maratonlarının sıralamasına 44. sıradan girdi. Maratonda 42K kategorisinde yarışan 4 kadın ve 4 erkek sporcu, 2024 Paris Yaz Olimpiyatları için kota elde etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Herkes Koşar Mersin’e’ sloganıyla 10 Aralık Pazar günü bu yıl 5.’si koşulan ‘Uluslararası Mersin Maratonu’, her takvim yılı içinde düzenlenen aynı türdeki yarışmaları bir puanlama sistemiyle değerlendiren Dünya Atletizm Birliği’nin bu yılki maratonlarının sıralamasına 44. sıradan girdi. ‘5. Uluslararası Mersin Maratonu’, dünya maratonlar sıralamasında Türkiye’nin en yüksek performansa sahip maratonu oldu. Uluslararası Mersin Maratonu’nda 42K kategorisinde yarışan 4 kadın ve 4 erkek sporcu, 2024 Paris Yaz Olimpiyatları için kota elde etti.

Dünya Atletizm Birliği tarafından ‘Elite Label’ kategorisine alınan maratonda, 42K’da 348 sporcu yarıştı.

2023 yılı maratonları sıralamasında Şikago 10 bin 799 puanla birinci, Mersin 9 bin 277 puanla 44., İstanbul 9 bin 3 puanla 68. ve İzmir de 8 bin 902 puanla 79. sırada yer alıyor.

Emrullah Taşkın: “Uluslararası Mersin Maratonu’nda 4 kadın ve 4 erkek sporcu olimpiyat kotası aldı”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in de katılımıyla gerçekleşen ‘5. Uluslararası Mersin Maratonu’nun güzel bir havada ve güzel bir organizasyonla geçtiğini anlattı. Taşkın, maratonun güzel bir parkurda koşulduğunu da ifade ederek, “Dünya Atletizm Birliği tarafından tanınan ve onaylanan bir yarışma. Dünya Atletizm Birliği her yıl yapılan bu yarışmaları takip ediyor ve puan veriyor. Sporcuların 2024 Paris Yaz Olimpiyatları’na katılabilmek için kota alabileceği bir yarışmaydı. Bu yarışmada da 4 kadın ve 4 erkek sporcu, olimpiyat kotası içerisine girdiler. Buradan ve başka yarışmalardan da aldıkları puanlar toplandığında, olimpiyatlara katılma şansları çok yükseldi” dedi.

“Uluslararası Mersin Maratonu, 168 maraton arasında 44. oldu”

Dünya Atletizm Birliği’nin bu yıl içerisinde toplam 168 maraton yaptığını aktaran Başkan Taşkın, “Bunlardan bir tanesi de Mersin. Uluslararası Mersin Maratonu, performanslara göre 168 maraton arasında bu listeye 9 bin 277 puan alarak 44. sıradan girdi. Birinci Şikago Maratonu, ikinci Londra Maratonu, üçüncü de Berlin Maratonu oldu. ‘Gold Label’ seviyesinde yapılan İstanbul Maratonu ise kendisine 68. sırada yer buldu” diye konuştu.

Mersin’de bu tür çalışmaların ve etkinliklerin sürekli devam edeceğini vurgulayan Emrullah Taşkın, “Çok daha büyüklerini ve güzellerini yapacağımızdan eminim. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin spora verdiği önem, katkı ve destek zaten bunun bir göstergesi. Dünya Atletizm Birliği maratonlar listesinde Uluslararası Mersin Maratonu, Türkiye’deki en yüksek performansa sahip maraton oldu. Yani Türkiye’de yapılan en güzel, en kaliteli organizasyon ve en hızlı yarışma bu yıl Mersin Maratonu oldu. Bunun için de mutluyuz ve gururluyuz” ifadelerini kullandı.