Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı başladı

Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen 59. Münih Güvenlik Konferansı, Rusya-Ukrayna savaşı gündemiyle başladı. Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 1. yıl dönümüne günler kala gerçekleştirilen konferansa video konferans yöntemiyle katılan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesine Batı’dan yapılan silah sevkiyatı konusunda "kararların hızlı alınması" çağrısında bulundu. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise, “Ukrayna’ya gönderebilecek muharebe tanklarına sahip müttefikler ’bunu şimdi yapmalıdır” ifadesini kullandı.

Uluslararası güvenlik politikaları konulu Münih Güvenlik Konferansı, Münih kentindeki Bayerischer Hof Oteli’nde başladı. Bu yıl 59.su düzenlenen ve 19 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek olan konferansa aralarında ABD, Çin ve Avrupa ülkelerinin bulunduğu 100’e yakın ülkeden yaklaşık 40 devlet ve hükümet başkanı, bakanlar ve güvenlik uzmanları katılıyor. Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 1. yıl dönümüne günler kala gerçekleştirilen konferansa Rus yetkililer bu yıl davet edilmedi. Ana gündem maddesi Rusya-Ukrayna savaşı olan konferans, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in video konferans yöntemiyle yaptığı konuşmayla başladı. Zelenskiy konuşmasında Batı’dan Ukrayna’ya yapılacak silah sevkiyatında vakit kaybedilmemesi çağrısını yineledi. Zelenskiy, “Acele etmeliyiz. Hıza ihtiyacımız var, anlaşmalarımızın hızına, teslimatımızın hızına. Rusya’nın potansiyelini sınırlamak için kararların hız alınmasına ihtiyacımız var. Hızın alternatifi yoktur, çünkü hayatın bağlı olduğu şey hızdır” diye konuştu. Rus güçlerine karşı mücadele devam ederken “Ukrayna’nın zaferinden başka alternatifin olmadığını” söyleyen Zelenskiy, Ukrayna’nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in işgalinin son durağı olmayacağının "açık" olduğunu dile getirdi. Zelenskiy, “Gecikme her zaman bir hata olmuştur ve hala da öyledir” diye konuştu.

Scholz’den “Ukrayna’ya tanklarınızı şimdi gönderin” çağrısı

Zelenskiy’nin ardından konuşan sahibi Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise ellerinde muharebe tankları olan müttefiklerin bunları "hemen" Ukrayna’ya göndermesi gerektiğini ifade etti. Scholz, “Bu tür muharebe tanklarını gönderebilecek olanlar bunu gerçekten şimdi yapmalı” diyerek ülkelerin bu konuda harekete geçmesi için yoğun bir çalışma yürüteceğini vurguladı.

Konferansın gündemi yoğun

Konferansta savaşın yanı sıra NATO’nun geleceği, Dağlık Karabağ, Orta Doğu ve Hint-Pasifik bölgesindeki durum, İran’ın nükleer programının ve Türkiye’de meydana gelen, Suriye’de de büyük yıkıma yol açan şiddetli depremlerin ardından yapılacak yardımlar da ele alınacak. Dünyanın dört bir yanından yüzlerce siyasetçiyi, önde gelen uluslararası kuruluşların liderlerini, iş ve bilim çevrelerinin temsilcileri ile 96 ülkeden uzmanları bir araya getiren konferansta öne çıkan isimler arasında ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Irak Başbakanı Muhammed el-Sudani, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu yer alıyor. Ukrayna heyetinde ise Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba’nın yanı sıra yaklaşık 20 Ukraynalı parlamenter bulunuyor.