Uluslararası Müzeler Günü ve Haftası'nda Türkiye'nin müzeleri Trendyol'da buluştu

Trendyol, 18-24 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü ve Haftası’nda 180’den fazla müze mağazasını tek bir çatı altında topladığı “Türkiye’nin Müzeleri Trendyol’da” ile müze ürünlerini ve kültürel mirasımızın replikalarını tarih ve kültür tutkunlarıyla buluşturdu.

Dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, 18-24 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü ve Haftası’nda, “Türkiye’nin Müzeleri Trendyol’da” ile Göbeklitepe’den Topkapı Sarayı’na kadar 180’den fazla müze ve ören yerinin 2 bin farklı müze mağaza ürünlerini kulanıcılarına sundu.

Trendyol’da yer alan ürünler arasında Haseki Sultan Koleksiyonu, Latis-i Harem Koleksiyonu, Cam Çini Koleksiyonu, Pertevniyal Mühür Yüzük gibi özel ürünler bulunurken, en çok ilgi gören ürünler, Masa Takvimi, "Suna Kıraç - Ömrümden Uzun İdeallerim Var" kitabı, "Türkiye’nin Antik Kentleri" kitabı, Duvar Takvimi ve Kırık Sütun Kitap Desteği oldu.

Müze mağazacılığı dijitalleşiyor

Müze mağazacılığı dijitalleşirken, “Türkiye’nin Müzeleri Trendyol’da” ile müze ziyaretlerinden bağımsız olarak Türkiye’nin dört bir yanındaki milyonlarca kişi ürünlerle buluşabilecek. Müzelerin, Trendyol üzerinden sağladığı gelir ile Türkiye’nin kültür, sanat, tarih ve gastronomisine yaptıkları katkının artırılması amaçlanıyor.

Üç büyük il dışında Antalya, Bursa, Kocaeli öne çıkıyor

Türkiye’nin Müzeleri butiğinde satılan ürünler İstanbul, Ankara ve İzmir dışında en çok Antalya, Bursa, Kocaeli, Muğla, Eskişehir, Mersin, Samsun, Aydın’daki müşteriler tarafından satın alındı.

180’den fazla müze ürünü yer alıyor

Türkiye’nin Müzeleri Trendyol’da butiğinde aralarında Topkapı Sarayı, Göbeklitepe, Pamukkale, Efes, Zeugma, İstanbul Arkeoloji Müzesi, Troya gibi Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 180’den fazla müze ve ören yerinin ticari işletmesini yapan ve dünyanın en büyük müze mağaza zinciri konumundaki Müzedenal ve Pera Müzesi, Atatürk Vakfı, Adatepe Zeytinyağı Müzesi ve Borusan Contemporary bünyesinde hizmet veren Borusan ArtStore yer alıyor. Müzelerin replikalardan mücevherlere, dekoratif heykel ve objelerden özel basım kitaplara, günlük olarak kullanılabilecek takı, kupa, çanta, tişört gibi binlerce ürüne Trendyol mobil uygulamasından ve trendyol.com/sr?mid=230926,209839,163709,148644,302600 adresinden ulaşabiliyor.