Uluslararası öğrencilerin gezi rotası şehrin kuzeyi oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehirde okuyan uluslararası öğrencilere şehrin muhtelif yerlerindeki tarihi ve turistik noktaları gezdirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin tarihi ve turistik mekanlarının keşfi için yapılan geziler devam ediyor. Bu çerçevede, Sakarya’da okuyan uluslararası öğrenciler için şehrin kuzey bölgesinde yer alan Karasu Yeni Mahalle, Karasu Sahili, Acarlar Longozu gibi tarihi ve turistik noktalara gezi düzenlendi. Sakarya Nehri’nin Karadeniz ile buluştuğu nokta olan Karasu Yeni Mahalle’de uluslararası öğrencilere, o bölgede yaşamış Kurtuluş Savaşı kahramanlarından İpsiz Recep hakkında bilgiler verildi. Öğrenciler daha sonra Mavi Bayraklı plajlara sahip olan Karasu Sahili ve Türkiye’nin en büyük tek parça su basar ormanı Acarlar Longozu’nu ziyaret etti. Buradaki geçirdikleri güzel zamanı fotoğraflayarak ölümsüzleştiren öğrenciler, keyifli vakit geçirerek Sakarya’nın tarihi ve turistik mekanları hakkında bilgi sahibi oldu.