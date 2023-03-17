Uluslararası öğrencilerin hayatını kolaylaştıracak projede sona gelindi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) akademisyenlerinden Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz’ın yürütücülüğünde 2019 yılında başlatılan Erasmus + Gençlik Programı KA2 Projesi, uluslararası öğrenciler için eğitim sistemine ve sosyal hayata uyumu kolaylaştıracak yöntemlerini belirledi.

BUÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Dili Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz’ın yürütücüsü olduğu “The Adaptation Guide to Educational System ve Social Life for International Students (Uluslararası Öğrenciler için Eğitim Sistemine ve Sosyal Hayata Uyum Rehberi)” başlıklı projede sona gelindi. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 201 bin Euro bütçe ile başlatılan, Fransa, Ukrayna ve Romanya’daki bazı üniversite ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği hâlinde yürütülen çalışma ile farklı ülkelere eğitim görmek için giden öğrencilerin yaşadıkları sorunlar ve çözüm yöntemleri tespit edildi. Bu çerçevede hazırlanan detaylı rapor, Türkiye Ulusal Ajansı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, YÖK Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’na iletildi.

Uyum süreci hızlanacak

Projenin sonuçlarına dair bilgi paylaşımında bulunan Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz, “Proje ile kayıttan denkliğe kadar Türkiye’den yurt dışına giden öğrencilerin ve yurt dışından Türkiye’ye gelen öğrencilerin yaşadıkları sorunları gidermek ve eğitim-öğretim aşamasında onlara yardımcı olabilmek adına yoğun bir çalışma programının içerisine girdik. Bu süreçte bir rehber kitap hazırladık. Öğrencilerin uyumunda yol gösterici olması adına cep telefonlarında ve bilgisayarlarda rahatlıkla çalışan Rehber Yazılım Programı geliştirdik. Farklı tarihlerde geniş katılımlı uluslararası öğrenci çalıştayları düzenledik. Bu çalıştaylarda öğrencilerin yaşadıkları sorunları dinleyip belirledik. Çözüm önerilerini tartıştık. Elde ettiğimiz sonuçları veriler ışığında rapor hâline getirdik. Raporumuzu da yetkili kurumlara bizzat ilettik. Proje boyunca bizlere destek veren herkese gönülden teşekkür ediyor, sonuçların öğrencilerimize ve eğitim sistemimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz” dedi.

Son derece kıymetli bir çalışma

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise dünyanın 120’den fazla ülkesinden misafir öğrenciye ev sahipliği yaptıklarına işaret ederek, “Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye’nin en fazla yabancı öğrenci ağırlayan üniversiteleri arasında bulunuyor. 7 bine yaklaşan misafir öğrencimizin şehrimize gelmesi, eğitim-öğretime başlaması, kültürel-sosyal ilişkilerin güçlendirilmesi ve sağlıklı bir şekilde mezuniyetlerinin tamamlanması için elimizden gelen kolaylığı sağlıyoruz. Aynı şekilde farklı ülkelere Erasmus ve benzeri programlarla öğrencilerimizi gönderiyoruz. Gençlerin bu değişim içerisinde yeni ülkeye, üniversiteye ve arkadaşlarına uyum sağlama süreleri farklılık gösterebiliyor. Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz hocamızın yürüttüğü proje yaşanan süreçte gözlemlenen sorunları tespit etti ve çözüm önerileri getirdi. Son derece kıymetli bir çalışma olduğuna inanıyoruz. Yetkililerin de hazırlanan rapor çerçevesinde gerekli önlemleri alacağını ve uyum sürecini asgari süreye indireceğini düşünüyoruz. Cengiz Hocamıza ve çalışmada emeği bulunan herkese gönülden teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.