Uluslararası öğrencilerin ikamet izni işlemleri kolaylaşacak

İçişleri Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında imzalanan protokolle Türkiye’de öğrenim görecek uluslararası öğrencilerin ikamet izni işlemleri kolaylaştırılacak.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ve YÖK arasında Türkiye’de öğrenim görecek uluslararası öğrencilerin ikamet izni işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla bir protokol imzalandı. Protokol töreni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın katılımıyla İçişleri Bakanlığında gerçekleştirildi. İmzalanan protokol çerçevesinde bürokratik işlemleri en aza indirmek amaçlanacak.

“Geleceğe yön veren yenilikçi ve rekabetçi bir yükseköğretim sistemi inşa etmektir”

YÖK Başkanı Erol Özvar, imzalanan protokolle Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında eğitim görecek uluslararası öğrencilerin ikamet izni işlemlerinde yapılan iş birliğinden dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

“Paydaşlar olarak asıl amacımız, ülkemizi yükseköğrenim için tercih ederek, dünyanın birçok farklı yerinden gelen uluslararası öğrencilerimizin, ülkemizin misafirperverlik anlayışına uygun olarak, güvenli ve usulüne uygun seri yöntemlerle hukuki durumlarına ilişkin belgeleri almalarıdır. Yükseköğretim kurumlarımızla iş birliği içerisinde, uluslararası öğrencilerimize ve tüm ilgili çevrelere Protokolümüzün içeriği hakkında gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılacaktır. Yükseköğretim Kurulu olarak Türkiye Yüzyılında vizyonumuz, kalite odaklı ve akademik performansa dayalı yönetim anlayışını benimseyen; çeşitliliği ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu insan gücü profili ile üniversite-sektör iş birliği modellerini destekleyen ulusal, bölgesel ve küresel sorunlara duyarlı, evrensel düzeyde geleceğe yön veren yenilikçi ve rekabetçi bir yükseköğretim sistemi inşa etmektir. Bu anlayışla, İçişleri Bakanlığımızla yakın mesai yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Protokolümüzün hayırlara vesile olmasını dilerim.”

“Uluslararası öğrencilik konusunun planlı ve programlı yürümesi için göç yönetimi çok büyük önem arz ediyor”

Türkiye’nin yüksek öğrenim alanında büyük bir rekabet gücüne sahip olduğunu belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Bu rekabet gücü uluslararası öğrencilerin de radarında. Bu nedenle üniversitelerimizde 198 farklı ülkeden öğrenci eğitim görüyor. Hedefimiz, uluslararası anlamda başarılı öğrencileri kazanmak ve onlara ülkemizin yükseköğrenim imkanlarını sağlamak. Uluslararası öğrenci sayımızda yaşanan artış, ülkemize duyulan güvenin bir göstergesidir. Bu anlamda ülkemizin akademik cazibesini artıracak çalışmaları hızlandırıyoruz. Ülkemizde eğitim gören her bir yabancı öğrenci birer Türkiye elçisi olacak, kültürümüzün, medeniyet değerlerimizin tanıtımına ve bilim diplomasimize büyük katkı sağlayacaktır. Uluslararası öğrencilik konusunun planlı ve programlı yürümesi için göç yönetimi çok büyük önem arz ediyor. Uluslararası öğrencilik, eğitim amaçlı göçmenliktir ve düzenli göçmenliğin tipik örneklerindendir. Uluslararası öğrencilerin eğitim hakları kanunlarla belirlenmiştir. Bu çerçevede vize işlemleri, sınır geçiş işlemleri ve öğrenimleri sürece almaları gereken ikamet izinleri bu işlemlerin başlıcalarıdır. İmzalanan protokol bu süreçleri kolaylaştıracak, bürokratik işlemleri en aza indirecektir” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve YÖK Başkanı Erol Özvar protokol metnini imzaladı.