Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu 8'inci kez İGÜ'de düzenlenecek

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin yedi yıldır ev sahipliği yaptığı Orta Doğu Sempozyumu’nun sekizincisi, 9-10-11 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. Bu yıl, “Beklentiler ve Belirsizlikler Sarmalında Orta Doğu” teması ile düzenlenecek olan sempozyuma, daha önceki yıllarda olduğu gibi yerli ve yabancı olmak üzere konuyla ilgili çok sayıda akademisyen ve uzman kişilerin katılması bekleniyor.

Sempozyum, İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Siyasal ve Sosyal Araştırma Merkezi (İGÜSAM) öncülüğünde; Diplomasi Vakfı, ODAP (Orta Doğu, Avrasya, Asya-Pasifik Araştırmaları Platformu), TASCA (Türk-Arap-Afrika Stratejik İş Birliği Konseyi) ve MOKHA Stratejik Araştırmalar Merkezi gibi birçok ulusal ve uluslararası paydaşın organizasyonunda gerçekleşecek. Yedi yıldır organizasyona ev sahipliği yapan İGÜ, bu yıl 9-10-11 Mayıs 2023 tarihlerinde Orta Doğu Sempozyumu’nu 8’inci kez düzenleyecek.

“Uluslararası büyük güçlerin değişik senaryolarına maruz kalıyor”

Sempozyum hakkında bilgi veren İGÜSAM Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şenol Durgun, Orta Doğu’da son zamanlarda yaşanılan süreçleri de değerlendirdi ve şunları ifade etti: “Orta Doğu bölgesi yüzyılı aşkın süredir büyük güçlerin etkisi altında bulunduğundan, uluslararası büyük güçlerin değişik senaryolarına maruz kalıyor. Bu da, bölge içerisinde ciddi sorunlara yol açmakta ve de bölgenin siyasi istikrara kavuşmasına engel olmaktadır. Özellikle büyük güçlerin bölge üzerindeki egemenlik mücadelesi, toplumsal alanda etnik ve mezhep gibi çok çeşitli sorunların boy göstermesine neden olmuş, yüzyıl öncesinin çizilen sınırlarını tekrar tartışma konusu yapmıştır. Son yıllarda, Arap baharı sonrası artan siyasi istikrarsızlıkla, bölge ciddi bir altüst oluşla karşı karşıya kalmış, başta Orta Doğu olmak üzere genelde Müslüman halkların yaşadığı coğrafyalardan savaş kaynaklı mülteci sorunlarıyla da yüzleşmek zorunda kalmışlardır. Gün geçtikçe artan ve de çeşitlenen sorunlar karşısında bölge adeta bir belirsizlik, bir o kadar da beklentiler sarmalı içerisinde bulunmaktadır” dedi.

Sempozyuma ilgi yüksek

Orta Doğu’daki beklenti ve belirsizlik sarmalının nedenlerine ışık tutmak; bilimsel tartışma ortamı oluşturarak bölge aktörlerinin siyasal problemlerine yönelik çözüm arayışlarına yeni açılımlar sunulması hedefiyle düzenlenen sempozyuma, farklı ülkelerden seçkin akademisyenler katılım sağlayacak. Sempozyuma yoğun ilgi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Şenol Durgun, “Bu sempozyumla ortaya çıkan sorunların nasıl bir boyuta sahip oldukları, çözüm yolunun bu çerçevesinde neler olabileceği, konunun uzmanı olan araştırmacılar tarafından üç gün boyunca ele alınarak tartışılması, sempozyumun en önemli getirilerinden biri olacaktır. Buradan da anlaşılacağı üzere sekizincisi düzenlenen sempozyumumuza daha şimdiden ilginin yüksek olduğunu söyleyebiliriz.” şeklinde belirtti.

Sempozyuma daha önceki yıllarda olduğu gibi yine ulusal ve uluslararası kurumlardan yüzlerce araştırmacının katılması bekleniyor. İlgi duyan araştırmacılar sempozyum hakkındaki detaylı bilgiye ortadogu.gelisim.edu.tr üzerinden ulaşabilirler.