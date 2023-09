Uluslararası ressamların fırçasından Bursa

TAKİP ET

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Bursa Sanat Çalıştayı’na katılan Türkiye ile birlikte 7 ülkeden 21 sanatçı, bir hafta süren Bursa izlenimlerinin ardından, kentin tarihi kimliğini kendi bakış açıları ile tuvallere yansıttı. Çalıştay çerçevesinde düzenlenen Ressamların Fırçasından Bursa Resim Sergisi, kentin tarihi siluetini gözler önüne serdi.

Düzenlediği birbirinden farklı etkinliklerle kentin kültürel ve sanatla ilgili hayatına renk katan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Bursa Sanat Çalıştayı’nda Türkiye ile birlikte 7 ülkeden 21 ressamı ağırladı. Aynur Mahmudova Kaplan küratörlüğünde bir hafta süren çalıştaya, Türkiye’den Ahmet Türe, Aslı Özen, Birsen Çeken, Bülent Yavuz Yılmaz, Bünyamin Ağbal, Fahri Nur, Gülay Yüksel, Güzin Arısoy, Nilgün Ayşecik Çevik, Şaban Okan, Ziver Kaplan, Macaristan’dan Alim Adilov, Julianna İlles Major, Ottilla Szatmari, Bulgaristan’dan Kamber Kamber ve Petia Papazova, Romanya’dan Rares Kerekes, Hindistan’dan Ritu Singh, Azerbaycan’dan Vahit Novruzov ve İran’dan Vodoud Moazzen katıldı. Çalıştay çerçevesinde Muradiye Külliyesi, Orhangazi ve Osmangazi Türbeleri, Ulucami, Kozahan ve Hanlar Bölgesi, Yeşil Cami ve türbesi, İznik ve Gölyazı gibi Bursa’nın tarihi ve turistik mekanlarını gezen ressamlar, daha sonra kendileri için hazırlanan atölyede Bursa izlenimlerini tuvale aktırdı. Bursa’nın eşsiz güzelliklerinin uluslararası ressamların fırçalarından yeniden yorumlandığı eserler, çalıştay çerçevesinde düzenlenen ‘Ressamların Fırçasından Bursa Resim Sergisi’nde sanatseverlerle buluştu.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Hüdavendigar Salonu’nun fuaye alanındaki serginin açılış törenine katılan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’ya önemli bir değer olarak kalacak eserlere imza atan tüm ressamlara teşekkür etti. Her şehrin bir hikayesi olduğunu, Bursa’nın hikayesinin ise belki de en orijinal hikayelerden biri olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, “Bursa beş farklı medeniyete ev sahipliği yapmış, özellikle erken dönem Osmanlı’nın eserlerini bağrında barındıran ve çok önemli izlerini hala taşıyan bir şehir. Burada açıkçası ressamlarımızın eserlerine baktığımızda da bunu çok net görmek mümkün. Ben her bir sanatçımıza teşekkür ediyorum. Bu çalışmalar ne benim şahsıma ve ne de bir başka kişiye ait çalışmalar. Bunlar Bursa’nın çalışmaları, Bursa’ya değer olarak kalacak çalışmalar. Dolayısıyla şehir dışından, yurt dışından gelen misafirlerimiz var. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yüreklerine sağlık” dedi.

Küratör Aynur Mahmudova Kaplan da Bursa’da çok özel bir çalışmaya imza attıklarını söyledi. Sergi açılışına katılan davetlilere seslenen Kaplan, “Şimdi sorsam: Sinema sanatçısı, pop sanatçısı ne kadar tanıyorsunuz diye inanıyorum ki liste çok kabarık olur. Peki ülkemizden veya dünyadan resim sanatçılarından kaç kişiyi tanıyor ve takip ediyorsunuz? Evlerinizde veya makamlarınızda imzalı sanat eserlerinin sayısı ne kadar? Büyük bir sessizlik. İşte biz bu sessizliği bozmak için 7 ülkeden değerli sanatçılarımızla bir hafta boyunca size bitmiş resimlerden oluşan bir sergi değil, bizzat resimleri yerinde yaparak bir sergi açmak istedik. Ressamlarımız güzel Bursa’yı adım adım dolaşarak etkileşimlerini atölye ortamında kendi tuvalleri üzerine, kendi yorumları ile yansıttılar. Bu çağdaş sanatçıların yaptığı eserler geleceğe kalacak. Bize bu güzel fırsatı sunan Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz” dedi.