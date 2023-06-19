Uluslararası Satranç Turnuvası için geri sayım sürüyor

Uluslararası Satranç Turnuvası, bu yıl 26 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında Atatürk Çağdaş Yaşam ve Çok Programlı Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Bu yıl 26 Ağustos - 1 Eylül 2023 tarihleri arasında Atatürk Çağdaş Yaşam ve Çok Programlı Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak Uluslararası Satranç Turnuvası’na 20’yi aşkın ülkeden binin üzerinde yarışmacı katılacak.

Türkiye Satranç Federasyonu, Fatih Belediyesi, İstanbul İl Spor Müdürlüğü ve İstanbul Ticaret Odası işbirliğiyle düzenlenecek turnuvanın tanıtım toplantısı da Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İstanbul İl Gençlik ve Spor Müdürü Prof.Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu ve İTO Başkanı Şekip Avdagiç’in katılımıyla yarın 17.00’de Fatih Belediyesi Topkapı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşecek.