Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği'nde birincilik ödülü Altındağ Hacıbayram Ortaokulu öğrencilerinin

Ankara Altındağ Hacıbayram Ortaokulu öğrencileri Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği’nde çevre ve sağlık kategorisinde birincilik ödülü kazandı.

Bu yıl 20-22 Kasım tarihlerinde, 6’ncısı düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği, Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonunda gerçekleştirildi. Şenlik çerçevesinde düzenlenen bilimsel proje yarışmasına, Ankara Altındağ Hacıbayram Ortaokulu’ndan Dijital Tayfa/Doğacılar proje ekibinden öğrenciler Nesligül Karaoğulları, Osman Eymen Karaoğulları, Kayra Gün ve danışman öğretmenleri Çiğdem Altıkat "Meta Dönüşüm" projesi Çevre ve Sağlık kategorisinde birincilik ödülünü kazandılar.

Projede çevre kirliliğine dikkat çekerek, çevre kirliliğine bağlı hastalıklara karşı insan sağlığını korumak adına geri dönüşüm konusu ele alındı. Sürdürülebilir temiz bir dünya için, eğitim teknolojilerini sanal gerçeklik, 3D tasarım ve kodlama ile birleştiren öğrenciler, "Meta Dönüşüm" projesi geliştirdi. Metaverse ile geri dönüşüm kavramlarını birleştiren "Meta Dönüşüm" isimli proje öğrencilere geri dönüşümün önemini kavratmak, çevre koruma bilinci kazandırmak ve çevreye duyarlılıklarını arttırmak amacıyla sanal ortamda hazırlandı. Gerek yüz yüze gerekse uzaktan eğitimde kullanılabilen proje, öğrencilere derste farklı bir deneyim kazandırmayı amaçlıyor. Çevre koruma bilincini ve geri dönüşümün önemini vurgulayan "Meta Dönüşüm" projesi, Ankara’yı ve Altındağ ilçesini temsilen uluslararası katılımcıların da yer aldığı Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği’nde son derece ilgi gördü.