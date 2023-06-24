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- Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası'nda dördüncü gün sona erdi
Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası'nda dördüncü gün sona erdi
Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası'nda dördüncü gün mücadeleleri serbest stil ve kadınlarda tamamlandı.
Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası’nda dördüncü gün mücadeleleri serbest stil ve kadınlarda tamamlandı.
Serbest stilde 74-79-92 kilogramda sporcular mindere çıkarken, kadınlarda ise 57-65-72 kilogramda sporcular mücadele etti.
Final müsabakalarının ardından madalya kazanan sporcular şöyle:
Serbest Stil
74 kilogram
1.Iakup Shikzhdzamalov (Romanya)
2.Mevlüt Özdemir (Türkiye)
3.Hossein Abbas Mohammad Aghaei (İran)
3.Rasul Shapiev (Makedonya)
79 kilogram
1.Muhammet Akdeniz (Türkiye)
2.İsa Demir (Türkiye)
3.Orkhan Abasov (Azerbaycan)
3.Ashraf Ashirov (Azerbaycan)
92 kilogram
1.Mohammadmobin Gholamali Azimi (İran)
2.Atilla Kaan Aydın (Türkiye)
3.Yunus Emre Yıldız (Türkiye)
Kadınlar
57 kilogram
1.Elvira Kamaloğlu (Türkiye)
2.Bediha Gün (Türkiye)
3.Emma Tissina (Kazakistan)
65 kilogram
1.Kadriye Aksoy (Türkiye)
2.Irina Kazyulina (Kazakistan)
3.Nigar Mirzazada (Azerbaycan)
72 kilogram
1.Bukrenaz Sert (Türkiye)
2.Merve Pul (Türkiye)