Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası'nda ilk gün tamamlandı
Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası'nda ilk gün tamamlandı.
Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası’nda ilk gün tamamlandı.
İstanbul’un ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası’nda ilk gün mücadeleleri sona erdi. 14 ülkeden yaklaşık 250 sporcunun katılımıyla düzenlenen, final müsabakaları TRT Spor Yıldız’dan canlı yayınlanan turnuvanın ilk gününde grekoromen stilde 55-63-72-82-97 kilogramda sporcular müsabakaya çıktı.
55 kilogramda madalya kazanan sporculara madalyalarını Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu takdim etti.
Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası’nda ilk gün madalya kazanan sporcular şu şekilde:
55 Kilogram
1.Şerif Kılıç (Türkiye)
2.Mohammad Mahdi Javaheri Farid (İran)
3.Şervan Çınar (Türkiye)
63 Kilogram
1.Enes Başar (Türkiye)
2.Mehmet Çeker (Türkiye)
3.Amirmohammad Yar Mohammadzei (İran)
3.Kaly Sukaimanov (Kırgızistan)
72 Kilogram
1.Fritsch Robert (Macaristan)
2.Sajjad Imentalabfoumani (İran)
3.Abdullah Toprak (Türkiye)
3.Murat Dağ (Türkiye)
82 Kilogram
1.Hasan Berk Kılıç (Türkiye)
2.Jamal Esmaelikhatoonabad (İran)
3.Szilvassy Erik (Macaristan)
97 Kilogram
1.Metehan Başar (Türkiye)
2.Ahmadiyev Murad (Azerbaycan)
3.Beytullah Kayışdağ (Türkiye)
3.Levai Tamas (Macaristan)