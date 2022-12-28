Ulutek bilişim kümesi Butech'ten Azerbaycan çıkarması

ULUTEK Teknopark öncülüğünde, Ticaret Bakanlığı’nın destekleriyle HİSER (Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması) projesi doğrultusunda hayata geçirilen ‘ULUTEK Bilişim Kümelenmesi’ (BUTECH) için Azerbaycan’da önemli görüşmeler yapıldı.

İş birliği fırsatları ele alındı

ULUTEK Teknopark Yönetimi ve bilişim kümesi BUTECH üyesi 10 firmanın katılımıyla gerçekleştirilen Azerbaycan’daki temaslar doğrultusunda iş birlikleri için görüşmeler yapıldı. Ziyaret doğrultusunda Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı ile bir araya gelen ULUTEK Yönetimi ve firma yetkilileri, iki dost ülke arasında yazılım sektörü için iş birliği fırsatları hakkında istişare yaptı. BUTECH üyesi firmalar, Azerbaycan İhracat ve Yatırım Teşvik Ajansı Başkanı Yusif Abdullayev, Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği Başkanı Hüseyin Büyükfırat, Azerbaycan-Türk İş Adamları Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri Tahsin Gündem ve Kaya Karslı ile de görüştü.

İhracat kapasitelerini artıracak

Azerbaycan çıkarmasının bölgedeki firmaların iş ağını genişletme açısından çok önemli olduğunu dile getiren ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, “ULUTEK Bilişim Kümelenmesi BUTECH için belirlenen yol haritası doğrultusunda eğitim, danışmanlık ve tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürürken, Azerbaycan ziyareti ile de önemli bir dış hamle yapmış olduk. Ziyaretin ilk gününde diplomasi ve iş dünyası odaklı ziyaretlerde bulunan firmalarımız, ertesi gün Azerbaycan’daki firmalarla iş birliği fırsatlarını masaya yatırma imkanı buldu. Yaklaşık 60 firma ile yapılan görüşmeler ile ihracat kapasitelerini artırmayı amaçlıyoruz. Benzer ziyaretlerle BUTECH’in ülke ekonomisine katkılarını artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.