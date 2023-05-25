ULUTEK patent sıralamasında fark oluşturdu

ULUTEK Teknoparkta faaliyetlerini sürdüren Kul Elektronik, teknoloji odaklı yenilikçi ürünleriyle2022 Türkiye Patent Raporu’nda yer alarak önemli bir başarı sağladı.

Birçok alanda ticarileşen patent ve faydalı modele sahip olan ULUTEK Teknopark’ta faaliyet gösteren Kul Elektronik; elektronik teknolojileri, yazım teknolojileri, yapay zekâ, robotik, savunma sanayi ve tarımsal elektronik sistemleri üzerine yaptığı Ar-Ge çalışmaları ile patent veri analizi ile kurumlara inovasyon stratejileri konusunda destekler sunan Patent Effect firması

tarafından açıklanan Türkiye’nin Patent Raporu 2022’de 15 patent ile yer aldı.

Bebeğin ağlama sesini çözen uygulama

Akademisyenlere teknokentlerde firma açma hakkı tanınması üzerineULUTEK Teknopark bünyesinde Kul Elektronik firmasını kuran Öğretim Görevlisi Basri Kul, “Başta sadece Ar-Ge çalışmaları yaptık. Bu da teknolojik gelişme sağladı. Kuruluşumuzdan itibaren elektronik teknolojilerini ülkemize kazandırmak ve yeni teknolojilerle birlikte istihdama katkı sağlamayı hedefledik. Çalışmalarımızın yeni teknoloji ürünü olması sebebiyle patent almak şart. 2011 yılında tarım patenti aldık.Şu anda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, patentimizi hayata geçirmeye çalışıyor. Bebeğin ağlama sesinden aç ya da tok olduğu, ağrısının olup olmadığını anlamamıza yarayan bir patent daha geliştirdik. Bu çalışma sayesinde patent listesinde yer aldık.” diye konuştu.

ULUTEK gibi prestijli bir teknoloji geliştirme bölgesinde yer almanın büyük avantajlar sağladığını da belirten Basri Kul, “Benzer firmalarla bir arada olmak; inovasyon, iş birliği ve ağ oluşturma açısından fırsatlar sunuyor. ULUTEK Teknopark; gerekli teknolojik altyapı, ekipman ve laboratuvarlar gibi Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini destekleyen bir altyapıya sahip. Firmamızın yenilikçi fikirlerini gerçeğe dönüştürmek için gerekli kaynakları temin etmede yardımcı oluyorlar. En büyük destekleri ise Ar-Ge projelerimizi hayata geçirmek için sağladıkları patentleşme, prototip üretimi, testler ve diğer Ar-Ge faaliyetleri için gereklikaynak destekleri.” dedi.

Benzersiz teknolojiler geliştirmeyi hedeflediklerini kaydeden Kul, “Piyasada lider olmak için hedeflerimizi belirliyoruz. Bunları yaparken sosyal ve çevre sorumluluklarımızın da farkındayız. Ürünlerimiz çevreye ve topluma fayda sağlamalı, sürdürülebilir olmalı. Geri dönüşüm ve atık azaltma gibi konularda öncü olmalı. Biz bunlara da odaklandık.” ifadelerini kullandı.