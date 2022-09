'Ümit Kalko ile Başarının Sırrı' 2 Ekim'de Haber Global TV'de Başlıyor

Hızla değişen hayat gibi başarı hikayeleri de değişkenlik gösteriyor. Özellikle kariyerinin başında olan gençler, “Hedeflerime nasıl ulaşabilirim?”, “Başarıyı nasıl elde ederim?”, “Nereden başlamalıyım” gibi sorular soruyor. Eğitim Girişimcisi Ümit Kalko, tüm bu soruların yanıtlarını farklı sektörlerde başarılı olanların hikayelerinde arıyor.

EĞİTİM VE KARİYER

Her yeniliğin “Benim bir hayalim var” cümlesiyle başladığına inanan Eğitim Girişimcisi Kalko sadece eğitime değil, kariyer dünyasına da katkıda bulunmak için önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Eğitim dünyasının önde gelen ismi Kalko, televizyon kanalı Haber Global TV’de yayınlanacak olan “Ümit Kalko ile Başarının Sırrı” programıyla ekranlara geliyor.



2 EKİM’DE BAŞLIYOR

Kalko, 2 Ekim’den itibaren her hafta ekrana gelecek olan “Başarının Sırrı” programında, sanattan spora, siyasetten iş dünyasına kadar tüm sektörlerden ünlü isimlerin saklı kalkmış başarı öyküsünü gözler önüne seriyor. Televizyon dünyasına farklı bir soluk getiren program, her bir hikayenin ilham vereceğinden hareketle, insanlara farklı bakış açıları kazandırmayı, fırsatlar sunmayı ve iş hayatında başarıyı yakalamak isteyenlere yol göstermeyi amaçlıyor.



ÜMİT KALKO’NUN İLK KONUĞU YILMAZ VURAL

2 Ekim 2022’de saat 12:30’da başlayacak olan programın ilk konuğu, Türk futbolunun sevilen ismi, tecrübeli Teknik Direktör Yılmaz Vural. Kariyeri boyunca 30 farklı takım çalıştıran deneyimli isim, meslek yaşamının bilinmeyenlerini Ümit Kalko’ya anlatıyor. Programda çocukluğunu, futbol sevgisini ve meslekteki ilk yıllarını anlatan Vural, güler yüzü, iddialı açıklamaları ve eğlenceli sohbetiyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. Ünlü direktör, gençlere de önemli mesajlar veriyor.

HER HAFTA FARKLI BİR BAŞARI HİKAYESİ

Eğitim Girişimcisi Ümit Kalko’nun hazırlayıp sunduğu “Ümit Kalko ile Başarının Sırrı”, Türkiye’de alanında fark yaratmış ünlü kişileri her hafta Pazar günleri ekrana taşıyarak her bir başarının anlatılması gereken güçlü hikayesini paylaşmaya devam edecek.