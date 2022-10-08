'Ümit Kalko ile Başarının Sırrı' Programının Bu Haftaki Konuğu Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz

BAŞARIYA GİDEN YOL

Türkiye, Mete Gazoz’u 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında gösterdiği üstün başarıyla tanıdı. Genç sporcu, okçulukta Türkiye'ye tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını kazandırarak hafızalara kazındı. Gazoz’un tarihi başarısının arkasında uzun bir azim ve kararlılık hikayesi saklıydı.

3 YAŞINDA OKLA TANIŞTI

Kendini sürekli gelişime adayan Mete Gazoz, daha 3 yaşındayken okçuluğa başladı. Omuzlarını güçlendirmek amacıyla 8 yaşına kadar yüzme eğitimi aldı, basketbol oynadı. Görme ve dikkat yeteneğini geliştirmek için 1 yıl resim kursuna giden sporcu, el koordinasyonuna katkı sağlamak için de 2 yıl piyano çaldı. Gelişmenin sonu olmadığını herkese gösteren Gazoz, birbirinden değerli başarılara imza attı.

AZMİN ZAFERİ

Pes etmeden yoluna devam eden ve azmi sayesinde olimpiyat şampiyonu olan Mete Gazoz, herkese örnek olan başarısının püf noktalarını, çocukluğunu, hedefine nasıl odaklandığını ve rakiplerinin karşısındaki taktiklerini Eğitim Girişimcisi Ümit Kalko ile paylaşıyor. Tarih yazan Milli Okçu Mete Gazoz, 9 Ekim Pazar günü saat 12:30’de Haber Global TV’de ekranlara gelecek olan “Ümit Kalko ile Başarının Sırrı” programında gençlere ilham olacak mesajlar veriyor.



GENÇLERE İLHAM OLAN PROGRAM

Ümit Kalko ile Başarının Sırrı Programı, her hafta Pazar günleri Haber Global TV’de saat 12:30’da ekranlara geliyor. Farklı alanlarda öne çıkan isimlerin başarı hikayelerine yer veren program, fark yaratarak başarının anahtarını eline almak isteyen gençlere ilham olmayı hedefliyor.

