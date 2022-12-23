Ümit Kalko'nun bu haftaki konuğu bilinçli farkındalık uzmanı Prof. Dr. Zümra Atalay

BAŞARI MUTLULUK GETİRİR Mİ?

Prof. Dr. Atalay, “Neden başarılı ama mutsuz insanlar var?”, “Yaşamı ıskalamadan başarılı olmak mümkün mü?”, “Anda kalanlar mı, anı yaşayanlar mı daha mutlu?” ve daha birçok soruyu, Kalko’nun programında yanıtlıyor. Ünlü psikolog, başarının şifrelerini de paylaşıyor.

BİLİNÇLİ FARKINDALIK USTASI

Türkiye’nin yakından takip ettiği Atalay, “bilinçli farkındalık” ustası olarak tanındı. MEF Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü öğretim üyesi olan Prof. Dr. Atalay, 2014 yılında Mindfulness Institute Türkiye’yi kurdu. Bilinçli farkındalık (mindfulness), bilinçli farkındalık temelli terapiler, şefkat ve şefkat temelli terapiler temel çalışma alanını oluşturdu. Doktora tezi de bu iki konu üzerine oldu.

MINDFULNESS EĞİTİMLERİ

Prof. Dr. Atalay, TÜBİTAK bursu ile misafir öğretim üyesi olarak bulunduğu Rochester Üniversitesi Psikoloji Bölümünde “Mindfulness ve Psikolojik İhtiyaçlar” üzerine bir proje hazırladı. Hazırladığı projeyle dikkatleri üzerinde topladı. Yazdığı makaleler, saygın dergilerde yayınlandı. Akademik çalışmaların yanı sıra “Mindfulness Institute” bünyesinde düzenli aralıklarla Mindfulness Temelli Bilişsel Terapi grup çalışmaları ve mindfulness eğitimleri veren Atalay, kurumlara yönelik eğitimler ve bireysel terapi seansları da düzenliyor.

BAŞARININ SIRRINI PAYLAŞIYOR

Bilinçli farkındalık kavramıyla ilgili çalışmalarıyla öne çıkan Prof. Dr. Zümra Atalay, mindfulness ve şefkat ile ilgili 3 kitap yazdı. Ünlü akademisyen Atalay, deneyimlerini ve başarısının sırrını, “Ümit Kalko ile Başarının Sırrı” programında paylaşıyor.

ÜMİT KALKO ile BAŞARININ SIRRI HABER GLOBAL’DE

Haber Global TV’de ekranlara gelen Ümit Kalko ile Başarının Sırrı, her pazar saat 12:30’da, alanında fark yaratan isimlere yer vererek kariyerinin başındaki gençlere ilham vermeyi amaçlıyor.

