Ümit Kalko'nun konuğu Türkiye'nin 'başarı yazarı' Mümin Sekman

ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİK NEDİR?

Türkiye’nin “başarı” yazarı Sekman, “Kişisel gelişim kavramıyla nasıl tanıştınız?”, “Başarıyla mutluluğu nasıl dengelemeliyiz?”, “Öğrenilmiş çaresizlik ne demek?” ve “Eğitim sistemine yönelik eleştirileriniz neler?” gibi soruları yanıtlıyor. Ümit Kalko ile “başarıyı” masaya yatıran ünlü yazar, gençlere de önemli önerilerde bulunuyor.

HUKUK FAKÜLTESİNİ BİTİRDİ

Türkiye’de kişisel gelişim denilince akla ilk gelen isim olan Mümin Sekman, Ankara üniversitesi hukuk fakültesini tamamladı ama hukuk alanında hiç kariyer yapmadı. Ünlü isim, kendini geliştirme bilincini Türkiye’ye yaymak üzere çalışmalar yaptı. Başarılı insanları inceleyip sıfırdan zirveye yükselme modelleri geliştiren Sekman, işin püf noktalarını başarılı olmak isteyenlere anlatmayı meslek haline getirdi.

TÜRKİYE REKORU KIRDI

Ülkemizde “kişisel gelişim uzmanı” unvanını ilk kullanan kişi olarak hafızalara kazınan Yazar Mümin Sekman, 100 binden fazla kişiye seminer verdi, 24 yılda 24 kitap yazdı. Toplam 3.5 milyon okura ulaşan ünlü yazarın, “Her şey seninle başlar” adlı kitabı 1 milyon 300 bin baskıya ulaşarak Türkiye rekoru kırdı.

BAŞARI ÖĞRENİLEBİLİR Mİ?

Dünyada başarılı insan sayısını artırmayı amaçlayan Mümin Sekman, başarılı olmanın “öğrenilebilir” olduğuna inanıyor. “Kişisel gelişim” alanında en çok haber olan yazar olarak da adından söz ettiren Sekman, başarıya giden yolu 27 Kasım saat 12:30’da “Ümit Kalko ile Başarının Sırrı” programında anlatıyor.

GENÇLERE İLHAM OLAN PROGRAM

Haber Global TV’de her pazar saat 12:30’da kendi alanlarında fark yaratmış ünlü isimlerin başarı öykülerine yer veren “Ümit Kalko ile Başarının Sırrı” programı, kariyerinin başındaki gençlere ilham vermeyi amaçlıyor.