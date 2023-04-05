Ümit Milli Judo Takımı, Teplice'ye gidiyor
Çekya'da 8-9 Nisan tarihlerinde yapılacak Ümitler Avrupa Kupası'nda, Ümit Milliler'de kadın ve erkek kategorilerinde toplam 63 judocu yılın ilk uluslararası karşılaşmasında madalya mücadelesi yapacak.
Çekya’da 8-9 Nisan tarihlerinde yapılacak Ümitler Avrupa Kupası’nda, Ümit Milliler’de kadın ve erkek kategorilerinde toplam 63 judocu yılın ilk uluslararası karşılaşmasında madalya mücadelesi yapacak.
Ümit Milli Kadın ve Erkek Takımları yılın ilk uluslararası müsabakalarına katılmak üzere Çekya’nın Teplice kentine gidiyor. 32 kadın ve 31 erkek olmak üzere 63 judoka madalya mücadelesi için tatamiye çıkacak. 39 ülke 381 kadın 567 erkek judocunun ön kayıt yaptırdığı Ümitler Avrupa Kupası’nda, ay-yıldızlı judogileri giyecek sporcular ve müsabaka günleri şöyle:
8 Nisan Cumartesi
Kadınlar: 40 kilo: Rahime Erinç, Merve Tunç, Zeynep Çağlar, Sude Dur
44 kilo: Begümnaz Doğruyol, Esma Nur Eroğlu, Eda Naz Topalsalihoğlu, Sevval Erdoğmuş
48 kilo: Gizem Dinçer, Sena Nur Büyük, Merve Kaya, Sıla Şahbal
52 kilo: Ceren Topçu, Aysu Okuyucu, Elif Nur Yalçın ve Yağmurnisa Demir
Erkekler: 50 kilo: İbrahim Günter, Furkan Salih Gül, Arda Taha Yavuz, Alişan Yıldız
55 kilo: Enes Bilge, Yusuf Can Uzun, Efecan Taşçı
60 kilo: Mustafa Berat Şimşek, Ensari Demircier, Tunahan Dinç, Cantekin Dişçi, Enes Uslu
66 kilo: Ömer Faruk Turgutlu, Hüseyin Doktur, Oğuz Demirtaş ve Hilmi Mucık
9 Nisan Pazar
Kadınlar: 57 kilo: Zehranur Kaya, Deniz Yeşilyurt, Rümeysa Hatice Kılıçkaya, Hilal Akyıldız
63 kilo: Sinem Oruç, Aleyna Tutuş, Kerime Nur İşbecer, Sümeyra Kaya
70 kilo: Tuana Gülenay, Cemre Sıla Candan, Ceylan Kocabey, Behiye Korkmaz
+70 kilo: Kevser Dilbirliği, Irmak Ceylan Güçtekin, Hayrun Nisa Ardıç ve Sema Mete
Erkekler: 73 kilo: Emre Yazgan, Melih Topçu, Emin Taha Kırmızı
81 kilo: Emir Selim Arı, Yunus Yazgan, Berat Keskin, Osman Düzgün
90 kilo: Atilla Dinç, Mehmet Kısa, Mustafa Enes Cırık, Fatih Dursun
+90kilo: Mahmutcan Maden, Olguncan Koçboğa, Muzaffer Güler ve Battal Serdar Arslan