Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'yla yaptığı 'protokolü' açıkladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri öncesi yaptıkları protokolü yayımladı. Protokolde, aralarında İçişleri Bakanlığı’nın da olduğu toplam üç bakanlığın Zafer Partisi’ne verilmesi konusunda anlaşıldığı görüldü.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 28 Mayıs’taki cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde imzaladığı protokolü kamuoyuyla paylaştı. Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşağıda üzerinde çok konuşulan ancak ilk kez yayınlanan Zafer Partisi-CHP Protokolünün tamamının fotoğrafını göreceksiniz. Bu protokolü eleştiren 6’lı masa birleşenlerine ve CHP içinden protokole karşı çıkanlara cevap veriyorum. 14 Mayıs’ta yapılan seçimlerin 1. turunu hem parlamento hem cumhurbaşkanlığı seçiminde kaybettiniz. 14 Mayıs seçimleri öncesinde Zafer Partisi ile her türlü görüşmeyi reddetmiştiniz" dedi.

Mutabakatın “Hükümetin Oluşturulması ve Görev Bölümü” başlıklı kısımda; İçişleri Bakanlığı ve iki bakanlığın Zafer Partisi’ne verilmesi, güvenlik, adalet ve ekonomi bürokrasisi öncelikli olmak üzere bazı bakan yardımcılıklarının Zafer Partisi’ne ayrılması konusunda anlaşıldığı görüldü.

14 Mayıs’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşmüş ve bu görüşmenin ardından da Ümit Özdağ ile bir protokol imzaladığı iddia edilmişti. Dönemin CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın yalanladığı bu iddia, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından doğrulanmıştı.