Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım gençlerin sorularını yanıtladı

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım motivasyon buluşmaları kapsamında lise öğrencileri ile bir araya geldi. Yıldırım, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Ümraniye’de öğrencilerin sorularına yanıt bulduğu ve isteklerini talep ettikleri, Ümraniye Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen ‘Motivasyon Buluşması’ etkinliğine Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım konuk oldu. Merkez Anadolu Lisesi ve Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin katıldığı etkinlikte başkan Yıldırım öğrencilerin sorularını yanıtladı. Öğrencilerin doyasıya eğlendiği programda diledikleri soruları Başkan Yıldırım’a sordular. Öğrenciler ilçe genelinde talep ettikleri isteklerini Yıldırım’a ileterek söz aldılar.

Doyasıya eğlendiler, taleplerini ilettiler

Ümraniye Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen ve Başkan İsmet Yıldırım’ın konuk olduğu etkinlikte gençler taleplerini dile getirdi. Bazı öğrenciler ise sahne alarak arkadaşlarına konser verdi. Öğrenciler program boyunca doyasıya eğlendi. Öğrenciler, Başkan Yıldırım’dan Ümraniyespor forması sözü aldı.