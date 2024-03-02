Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım: 'İstanbul'u muradına erdireceğiz'

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, 'İstanbul'u muradına erdireceğiz' dedi.

Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım: 'İstanbul'u muradına erdireceğiz'
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “İstanbul’u muradına erdireceğiz” dedi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Ümraniye’de kahvaltı programı düzenledi. Gerçekleştirilen programa, Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve gönüller katıldı. Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Kur’an- Kerim tilavetinin ardından, yardım ekiplerinin depremde yaptıkları çalışmalar film olarak oynatıldı. Etkinliğe katılanlara ise çıkışta deprem çantası verildi.

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“İstanbul’u muradına erdireceğiz”

Başkan Yıldırım, “5 yıllık dönemde İstanbul’da bir deprem oldu. Nasıl bir deprem? Bir arkadaşa teslim edildi İstanbul ve nasıl bir depremle karşı karşıya olduğumuzu hep beraber görüyoruz. Bu depremin yaralarını şimdi beraberce sarmamız lazım. 31 Mart’ta bu depremin yaralarını sarmamız lazım. İstanbul’u muradına erdireceğiz Murat Kurum ile birlikte inşallah. Hep beraber ilçelerimizle birlikte yeniden İstanbul’u hizmet kervanına nasıl katabiliriz? Sizlerin destekleriyle” dedi.