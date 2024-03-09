Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım, 'Metroların hali rezillik, arızalanan metro sebebiyle vatandaş yolculuk yapamadı'

Ümraniye Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Sarıkaya Camii ve Minibüsçüler Odası hizmet binası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Ümraniye Belediyesi tarafından bir süredir inşaatı devam eden ve kısa süre önce yapımı tamamlanan Sarıkaya Camii ve Minibüsçüler Odası hizmet binası dün akşam gerçekleştirilen törenler ile hizmete açıldı. Açılış törenlerine, Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sarıkaya Camii açılışında camiyi yaptıran ve bağışlayan aileye Başkan Yıldırım tarafından sembolik hediye verildi.

“7 senelik metronun halini görseniz hakikaten utandım”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu eleştiren Başkan Yıldırım, “Taksicilerle kavgalı, vatandaşla kavgalı ve halk otobüsleri ile başlı başına kavgalı. 6 aydır adamların maaşını vermiyor. Metroların halini görüyorsunuz, dünkü metroda Ümraniye, Çekmeköy ve Üsküdar rezillik. Vatandaş 3 saatte gideceği yere gidememiş, metro arızalanmış. Bakımını yapmazsan arızalanır. Ben de bindim, utandım. 7 senelik metronun halini görseniz hakikaten utandım. Bu millet 31 Martta İstanbul’u muradına erdirir inşallah” dedi.