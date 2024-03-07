Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım Bakkallar Odası esnafı ile bir araya geldi

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Bakkallar Odası esnafı ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Ümraniye Belediyesi, Bakkallar Odasına bağlı esnafa Ümraniye Nikah Sarayı’nda akşam yemeği programı düzenledi. Düzenlenen programa, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve çok sayıda esnaf katıldı. Esnaf, Başkan Yıldırım’a sorunlarını ve isteklerini iletti. Programda konuşan Yıldırım, internet satışlarının azaltılmasını ve insanların esnafa destek olmaları gerektiğini ifade etti.

“Ticaret alışkanlığımız her gün değişiyor”

Programda konuşan Başkan İsmet Yıldırım, “Teknolojik çağda hızlıca yol alıyoruz. Ticaret alışkanlıklarımız her gün değişiyor. İnternet üzerinden yapılan alışverişler her gün yaygınlaşırken, ödeme sistemleri ise dijitalleşiyor. Bu durum bir yandan tüketici kolaylığı sağlarken öte yandan da esnafımızı maalesef tedirgin ediyor. Tüm bunların farkındayız ama çağa ayak uydurma durumundayız. İnternet üzerinden satışlar yüzde 25’e çıktı. Bu aslında doğru bir şey değil. İnsanların sosyal olması, toplu halde yaşamaları, sokağa çıkmaları ve esnafa gitmeleri gerekir” dedi.