Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım esnaf ziyaretlerinde bulundu
AK Parti Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye'de esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi.
AK Parti Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye’de esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi.
AK Parti Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım seçim çalışmaları kapsamında Ümraniye’de esnafları ziyaret etti. Adem Yavuz Caddesi üzerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Yıldırım, vatandaşlarla sohbet edip istek ve görüşlerini dinledi, hatıra fotoğrafı çektirdi.