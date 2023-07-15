Ümraniye Belediyesi 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları ile bir araya geldi

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminin 7. yılında gazi ve şehit aileleriyle akşam yemeğinde bir araya geldi. Başkan İsmet Yıldırım, "Ne mutlu gazi ve şehit olana. Bayrak, vatan ve devletimiz olmazsa hiçbir şey olmaz onun için güçlü olmayız" dedi.

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’da kalkıştığı darbe girişimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile sokağa çıkan demokrasi kahramanlarının sayesinde bastırılmıştı. 251 vatandaşın şehit olduğu darbe girişimi Ümraniye Belediyesi tarafından 7. yılında da unutulmadı. Ümraniye Millet Bahçesi’nde düzenlenen akşam yemeğine Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın yanı sıra, Ümraniye Kaymakamı Abdülaziz Aydın, Gazi ve Şehit aileleri de katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, 15 Temmuz gecesine ait görüntüler ve o akşama ait fotoğraflar da yer aldı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yılında gazi ve şehit aileleriyle bir araya gelen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "15 Temmuz gecesinin çok cesur kahramanları davetimizi kırmayıp geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Her 15 Temmuz gecesi olduğu gibi hepimiz duygulandık. Öncelikle 251 şehidimize ayrı ayrı Allah’tan rahmet diliyorum. İnşallah büyüklerine, küçüklerine dua ediyorlardır. Siz gazilerimizin ve şehitlerimizin ailelerisiniz ve hepiniz başımızın tacısınızdır. Bu ülke demek ki bunu 2016’da yaşayacakmış. Hep beraber kadınıyla, çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla Cumhurbaşkanımızın bir söylemiyle herkes sokağa çıktı. Ben de o gece Trabzon üzerinden Gümüşhane’ye gitmiştim ben de havalimanında öğrenmiş oldum. Ta ki Cumhurbaşkanımızı karşılayana kadar hikayemiz devam etti. Allah o geceyi bir daha yaşatmasın. Hepimizin o gece bir hikayesi var ama ne mutlu ki şehit olanlara ve ne mutlu ki gazi olanlara.

Cumhurbaşkanımızla birlikte havalimanında bulunduk. Son bir Fransız helikopteri geldi ve içinde 4 tane hain, Atatürk Havalimanı’nın her tarafı cam biliyorsunuz. Cumhurbaşkanımıza yaklaştılar aşağıya alalım dediler ve 5-6 kişi alabiliriz dediler. Cumhurbaşkanımız da biz buradayız bir yere gitmiyoruz dedi. O helikopterdekiler sonra Yunanistan’a kaçtılar. Cumhurbaşkanımıza helikopter ile nasıl geldiğini sorduğumda bana Peygamberimizin örümcek olayı gibi oldu Allah onlara helikopteri göstermedi dedi. Allah böyle vatan hainlerinin bu ülkeyi bu şekilde kardeş kanı dökecek şekilde bir daha bunlara fırsat vermesin. Türkiye’nin iki tane kırmızı çizgisi var PKK ve FETÖ, bunlara karşı uyanık olmayız. Vatan bayrak ve devlet olmazsa hiçbir şey olmaz. Onun için güçlü olmayız" şeklinde konuştu.