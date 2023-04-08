Ümraniye Belediyesi, 2 noktada iftar yemeği dağıtıyor

Ümraniye Belediyesi, 2 ayrı noktada kurulan alanlarda 7 bin kişiye yetecek kadar iftar yemeği dağıttı.

Ümraniye’de Ramazan Ayı içerisinde sürdürülen iftar yemeği dağıtımları devam ediyor. Ümraniye Belediyesi Aşevi’nde hazırlanan yemekler, belediye personeli tarafından kurulan alanlarda hijyen kurallarına uygun olarak bakıma muhtaç, ihtiyaç sahibi, engelli ve depremzede vatandaşlara dağıtıldı. Dudullu Meydan ve Ümraniye Çarşı Meydanı’nda kurulan alanlarda vatandaşlara iftar vaktine kısa bir süre kala kavurma, pilav, tatlı ve ayran ikram edildi.

“Burada orucumuzu açacağız”

Konuya ilişki konuşan vatandaşlardan Ayşen Yavrucu, “Ümraniye Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. İşten çıkmıştım, yetişemedim. Burada orucumuzu açacağız” dedi.

Bir diğer vatandaş Hanım Gün ise “Güzel bir uygulama olmuş. Teşekkür ederiz. Biz de iftarlığımızı aldık” diye konuştu.