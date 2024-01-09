Ümraniye Belediyesi ekipleri kar yağışına karşı hazır

Ümraniye Belediyesi ekipleri, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı ilçenin 15 ayrı noktasında 50 araçlık filosuyla kar nöbetinde.

Ümraniye Belediyesi ekipleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen soğuk ve kar yağışlı hava uyarılarının ardından kar yağışına karşı belediye bünyesinde faaliyet gösteren Makine İkmal ve Onarım, Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleriyle kış şartlarında ulaşımın aksamaması ve vatandaşların etkilenmemesi için hazırlıklarını tamamladı.

180 personel ile tüm ilçede önlemler alındı

Karla mücadele için 180 personel 50 araçlık bir filoyla ilçenin 15 ayrı noktasında görev almaya başladı. 24 saat esasına göre ilçenin cadde ve sokaklarında tuzlama ve kar küreme çalışmaları için hazır halde bekletilen ekibin muhtemel bir çalışmada 6 bin ton tuz kullanılması bekleniyor.

Zorlu kış şartlarından dolayı vatandaşların mağdur olmaması için tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “İstanbul’da soğuk havanın etkisini hissetmeye başladık. İlçemizin tümünde, kar yağışı ve buzlanma sonrasında mağduriyetlerin yaşanmaması, komşularımızın günlük yaşamının sekteye uğramaması için ekiplerimizle kar yağışına hazırız” dedi.