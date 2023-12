Ümraniye Belediyesi Futsal Takımı ilk maçına çıktı

TAKİP ET

Ümraniye Belediyesi bünyesinde kurulan Down Sendromlu Futsal Takımı ilk maçını 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Avrupa şampiyonu Down Futsal Milli Takımı ile yaptı. İlk maçına çıkan Ümraniye Belediyesi’nin down sendromlu futbolcularının heyecanları yürekleri ısıttı.

Ümraniye Belediyesi’nin düzenlediği 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliklerine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Başkan İsmet Yıldırım, Engelsiz Spor Merkezi’nin açılışını yaptı. Açılış töreninde Ümraniye Belediyesi bünyesinde kurulan Down Sendromlu Futsal Takımı da tanıtıldı. Yeni dönemde Futsal Ligi’nde mücadele edecek takım ilk maçına çıktı. İlk maçlarını Avrupa şampiyonu Down Futsal Milli Takımı’na karşı yapan Ümraniye Belediyesi Futsal Takımı izleyiciler tarafından büyük alkış aldı.

15 dakika süren özel maçın galibi Avrupa şampiyonu Down Futsal Milli Takımı oldu.