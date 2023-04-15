Ümraniye Belediyesi girişimcilerin hayalini gerçeğe dönüştürüyor

Bilim ve teknoloji projelerine olan desteğiyle girişimcilerin hayallerini gerçeğe dönüştüren Ümraniye Belediyesi, Ümraniye Kuluçka Merkezi için Teknopark İstanbul ve İstanbul Ticaret Üniversitesi ile bir protokol imzaladı. Başkan İsmet Yıldırım, imzalanan protokol için “Gençlerimiz dijital çağa burada hazırlanacak ve yarının dünyasında Türkiye’yi daha güçlü yapmak için eğitim alacaklar” dedi.

Ümraniye Belediyesi, gençlerin geleceği için önemli çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Girişimcilerin fikirlerini hayata geçirmek ve onları geliştirmek için maddi ve manevi destek sağlamak amacı ile kurulan Ümraniye Kuluçka Merkezi için, Teknopark İstanbul ve İstanbul Ticaret Üniversitesi ile protokol imzalandı. Cube Incubation merkezinde gerçekleşen imza töreni, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın yanı sıra; Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Yerebakan, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. İsrafil Kuralay, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ömer Torlak ve Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Atılan imzaların ardından hayırlı olsun dilekleri iletildi.

İmzalanan protokolle Ümraniye Uydu Kuluçka Merkezi üyesi olan girişimcilerden gelen talepler ve ihtiyaçlar istikametinde; genç girişimcilere her türlü destek sağlanacak. Girişimciler, üniversite içerisindeki laboratuvar, kütüphane, atölye gibi imkânlardan yararlanabilecekler. Ümraniye Uydu Kuluçka Merkezi bünyesinde faaliyet gösterecek olan girişimciler, Ar-Ge odaklı çalışmalar, ürün ve uygulamaların tasarlanması, geliştirilmesi, üretilmesi aşamalarında mevcut projelere katkı sağlanması ve yeni Ar-Ge projeleri geliştirilmesi için ortak çalışmalar yürütecek.

Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, imzalanan Ümraniye Uydu Kuluçka Protokolü ile ilgili yaptığı açıklamada, “Gençlerimizin yarınlarını inşa etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bilim ve teknoloji alanında her türlü katkıyı sunmaya devam ediyoruz. Çünkü gençlerimizi önemsiyoruz. Genç girişimcilere her konuda destek olmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Kuluçka Merkezi’nin de bilim ve teknoloji alanında sürdürülebilir yapıda faaliyet göstermesini sağlamak için gerekli adımları attık. Gençlerimiz dijital çağa burada hazırlanacak ve yarının dünyasında Türkiye’yi daha güçlü yapmak için eğitim alacaklar” dedi.