Ümraniye Belediyesi ihtiyaç sahibi 7 bin aileye iftariyelik dağıtıyor

Ümraniye Belediyesi, Ramazan ayında iftar programları düzenleyip, Ümraniye Fazlı Aydın Millet Kütüphanesi’nde ders çalışan gençler için iftar sofrası kuruyor. İhtiyaç sahibi 7 bin aileye ise hazırlanan iftariyelikler dağıtılıyor.

Ümraniye Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi 7 bin aile için iftariyelik gıda hazırlıyor. Ekipler gün içerisinde hazırladıkları yemekleri paketleyerek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırırken, iftar saatinde ise Fazlı Aydın Millet Kütüphanesi’nde ders çalışan gençlere iftar sofrası kuruluyor.

“Günlük 1 ton et pişiriyoruz”

Aşçı Yalçın Sezginer, “Burada günlük 1 ton et pişiriyoruz, 250 aileye kavurma, pilav ve iftariyelik tabaklar veriyoruz. Belediyemizin karşısında bulunan kütüphanemizde ders çalışan gençler iftar için geliyor. Gelen gençlere iftar veriyoruz” dedi.