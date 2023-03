Ümraniye Belediyesi, Kahramanmaraş'ta 500 depremzede aile için ücretsiz sosyal marketi hayata geçirdi

TAKİP ET

Ümraniye Belediyesi tarafından, Kahramanmaraş Onikişubat’a kurulan ve 500 ailenin barınabileceği konteyner kentte depremzede ailelerin ücretsiz alışveriş yapabilmesi için sosyal market kuruldu. Depremzede vatandaşlar, hane nüfusuna göre belirlenen miktarlar üzerinden markette ücretsiz olarak alışveriş yapabilecek.

Ümraniye Belediyesi tarafından, Kahramanmaraş Onikişubat’a 500 ailenin barınabileceği bir konteyner kent kurulmuştu. Konteyner evlerin her biri 3×7 m ölçülerinde, 21 metrekareden oluşuyor. 7-8 kişilik bir ailenin rahatlıkla barınabileceği şekilde tasarlanan evler; 2 oda, mutfak ve banyo-WC bölümlerinden oluşuyor. TSE-CE belgeli malzemelerden yapılan konteyner evlerde ısı ve ses yalıtımı da yer alıyor. Kurulan konteyner şehirde; çamaşırhane, kafeterya, market, sağlık merkezi, mescit, çocuk oyun alanı gibi bölümler de yer alıyor.

Ümraniye Belediyesi tarafından Onikişubat’taki konteyner şehirde yaşayan depremzede ailelere yardım amacıyla bir sosyal market projesi hayata geçirildi. Konteyner evlerde kalan 500 depremzede aile, kurulan sosyal marketten ücretsiz olarak her ay alışverişlerini yapabilecek. Depremzede vatandaşlar, hane nüfusuna göre belirlenen miktarlar üzerinden her ay marketten kuru bakliyat, et, süt, peynir, yumurta ve çeşitli gıda ürünleri tedarik edebilecek. Marketten alışveriş yapacak olan 500 depremzede aile ayrıca Ramazan ayında sahur ve iftar vakitlerinde kurulan aşevinde yemeklerini de yiyebilecekler.