Ümraniye Belediyesi müzik akademisi öğrencilerinden yıl sonu konseri

Ümraniye Belediyesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı iş birliğiyle düzenlenen Akademi Ümraniye Müzik Kursu Yıl Sonu konseri, sanatseverleri bir araya getirdi.

Ümraniye Belediyesi müzik akademisinde eğitim gören öğrenciler Batı ve Türk müziğinin önemli eserlerini seslendirdi. Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen konserde 29 müzisyen sahne aldı. Zengin bir repertuarla dinleyicilerin unutulmaz bir gece yaşadığı konserin ilk bölümünde; solo, duo ve trio icralar gerçekleştirildi.

İkinci bölümde ise Akademi Ümraniye Müzik Kursu’nda yetiştirilen öğrencilerden oluşan orkestra eşliğinde, şan ve opera bölümünde eğitime devam eden öğrencilerle eşlikli eserler seslendirildi

Antonio Vivaldi, Luigi Boccherini, Antonin Dvorak, Eric Satie, Oskar Rieding, Tanburi Cemil Bey, Hamamizade İsmail Dede Efendi, Âşık Veysel ve Necip Celal Andel gibi sanatçıların eserlerinin seslendirileceği konser bir ilke sahne oldu. Ünlü Sovyet besteci Vasily Solovyov-Sedoi tarafından bestelenen Moscow Nights adlı eser Türk müziği orkestrasıyla, opera eğitimi alan Şükrü Midillioğlu tarafından seslendirildi. Öte yandan Ümraniye Belediyesi; ağırlıklı olarak deneysel çalışmaların yer aldığı bu konserle, dinleyenlere farklı bir deneyim yaşattı.

Konsere Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve sanatsever vatandaşlar katılım sağladı.