Ümraniye Belediyesi'nden çocuklara ara tatil hediyesi

Ümraniye Belediyesi, kasım ara tatilinde çocuklara özel sürprizlerle dolu bir etkinlik programı hazırladı. 4-12 yaş arası için hazırlanan etkinlikler, 10-11-12-13 Kasım tarihlerinde Ümraniye’deki kültür merkezlerinde çocuklarla buluşacak.

Ümraniye Belediyesi, çocukların tatil dönemlerini dolu dolu geçirmesi için kültür, sanat ve eğlenceyi bir arada sunmaya devam ediyor. 10-13 Kasım tarihlerinde düzenlenecek program kapsamında 4-12 yaş arası çocuklar, tiyatro gösterileri ve animasyon film etkinlikleriyle hem eğlenecek hem de yeni deneyimler kazanacak. Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Kültür Merkezi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi, Mehmet Akif Kültür Merkezi, Cemil Meriç Gençlik, Kültür ve Eğitim Merkezi olmak üzere dört farklı kültür merkezinde gerçekleştirilecek olan etkinlikler tamamen ücretsiz olacak. Çocuklara yönelik projelerin önemine dikkat çeken Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Ara tatil döneminde çocuklarımızın hem eğlenmesini hem de kültürel açıdan gelişmesini istiyoruz. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımız için her zaman en iyisini hedefliyoruz. Tüm çocuklarımızı etkinliklerimize bekliyoruz" dedi.