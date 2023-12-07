Ümraniye Belediyesi'nden engelli bireyler için yeni bir yaşam merkezi

Ümraniye Belediyesi tarafından hizmete alınan Engelsiz Spor Merkezi, 4 branşta 350 özel bireye eğitim veriyor. Engelli bireylerin spor ve çeşitli etkinlikler yapabildiği Engelsiz Spor Merkezi’nden 4 yaş ve üzeri engelli bireyler tamamen ücretsiz olarak faydalanabiliyor.

Ümraniye Belediyesi, engelli bireylerin sosyal yaşama katılımını sağlamak amacıyla Engelsiz Spor Merkezi’ni hizmete açtı. 350 kişinin eğitim aldığı spor merkezinden 4 yaş ve üzeri engelli bireyler ücretsiz olarak faydalanabiliyor.

Özel bireylere özel etkinlikler

Engelli bireyler için oluşturulan yeni yaşam alanında her detay tek tek tasarlandı. Fiziksel aktivite ve eğlencenin bir arada sunulduğu merkezde; oyun, etkinlik, kültür fizik hareketleri, yüzme, ritim ve dans dersleri veriliyor. Psikolog ve fizyoterapist desteğinin de sağlandığı merkezde özel bireylerin farklı kimlik ve rollerini keşfetmesi, sosyal uyum ve adaptasyon süreçlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Yüzme kursuna katılan engelli çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde 40 dakika boyunca hem yüzme öğreniyor hem de eğleniyor. Yıl boyu aktif olarak hizmet veren havuza üye olan engelli bireyler, 3 ay boyunca eğitim alabiliyor. Öte yandan özel ihtiyaçlı bireylerin programları ile eş zamanlı olarak ailelerine de pilates ve zumba branşlarında eğitimler veriliyor.