Ümraniye Belediyesi'nden hayata değer katan destek: Enes'in azim dolu hikayesi

Ümraniye Belediyesi, engelli bireylerin hayatlarına dokunarak gençlerin azmiyle topluma katılımını destekliyor. Ümraniye’li Enes Kahveci de belediye tarafından sağlanan ulaşım, eğitim ve sosyal hizmetlerle kendi işini kurarak ekonomik ve toplumsal hayatta aktif bir birey haline geldi.

Ümraniye Belediyesi, engelli bireylerin sosyal hayata katılımını artırmak, üretime teşvik etmek ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla sürdürdüğü hizmetlerle hayatlara dokunmaya devam ediyor. Bu hizmetlerden faydalanarak azmiyle örnek bir başarı hikâyesi yazan gençlerden biri de Enes Kahveci oldu.

Engelli Hizmet Aracı desteğiyle tedavi süreçlerini kesintisiz sürdürebilen Kahveci, Ümraniye Belediyesi’nin sunduğu imkânlar sayesinde yaşamında önemli adımlar attı. Belediye tarafından sağlanan ulaşım desteği, zorlu hastane süreçlerinde büyük kolaylık sağladı ve tedaviye düzenli devam edilmesine imkân tanıdı.

Belediyenin Engelliler Merkezi bünyesinde düzenlenen Ahşap Yakma Kursu ise genç için yeni bir dönüm noktası oldu. Burada aldığı eğitimle üretmenin mutluluğunu keşfeden Kahveci, edindiği becerilerle kendi ürünlerini tasarlamaya başladı. Kursu başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı. Bugün evinde kurduğu küçük atölyede baskı makineleriyle üretim yapıyor, el emeği ürünlerini e-ticaret üzerinden satışa sunuyor. Ümraniye Belediyesi’nin sağladığı eğitim, ulaşım ve sosyal desteklerle hem ekonomik hem de toplumsal hayatta aktif bir birey haline geldi. Ümraniye Belediyesi, engelli bireylerin topluma kazandırılmasını hedefleyen kursları, danışmanlık hizmetleri ve özel ulaşım destekleriyle her bireyin hayatına değer katmaya devam ediyor.