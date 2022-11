Ümraniye Belediyesi'nden işitme engellilere 'canlı destek hizmeti'

TAKİP ET

Ümraniye Belediyesi işitme engellilere yönelik dijital ortamda hizmet başlatarak sosyal belediyecilikte bir ilke daha imza attı. Ümraniye Belediyesi Kadın Aile Müdürlüğü, işitme engelli bireyler için “Dijital Çağrı Destek Hizmeti” vermeye başladı.

Ümraniye Belediyesi Kadın Aile Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren “Dijital Çağrı Destek Hizmeti” işitme engellilere yönelik dijital ortamda hizmet başlatarak sosyal belediyecilikte bir ilke daha imza attı. İşitme engelli bireylerin daha hızlı bir şekilde bilgiye ulaşabilmesi ve belediye hizmetlerinden faydalanabilmesi amacıyla başlatılan “Dijital Çağrı Destek Hizmeti” ile ihtiyaç duyulan her an ve her yerde duyulan ses olmaya başladı.

Ümraniye Belediyesi Kadın Aile Müdürlüğü bünyesinde çalışan bir işaret dili tercümanı aracılığıyla “Dijital Çağrı Destek Hizmeti” 0531 467 64 53 numaralı Whatsapp destek hattı üzerinden işitme engelli bireylere ulaştırılıyor.