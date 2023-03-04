Ümraniye Belediyesi'nden konteyner kent için 'bir koli de sizden olsun' kampanyası

Ümraniye Belediyesi Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine kuracağı konteyner kentin bir yıllık gıda ihtiyacını karşılamak için yardım kampanyası başlattı. “Bir Koli de Sizden Olsun” kampanyası için Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Ümraniyeli komşularım depremin ilk gününden itibaren depremzede kardeşleri için seferber oldu. Başlattığımız bu kampanyaya da destek olacaklarından hiç şüphem yok” dedi.

Ümraniye Belediyesi, deprem bölgesindeki çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde kurulumu devam eden 500 konteyner eve yerleşecek olan ailelerin daha sonraki ihtiyaçlarını da karşılamak amacıyla Ümraniye Belediyesi ‘Bir koli de sizden olsun’ kampanyası başlattı.

A’dan Z’ye her şey düşünüldü

İnşa çalışmalarının hızla devam ettiği konteyner kent, bir ailenin A’dan Z’ye tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı. Koltuğundan diş fırçasına, masasından halısına kadar her türlü detayın düşünüldüğü konteyner şehirde; çamaşırhane, kafeterya, market, sağlık merkezi, mescit, çocuk oyun alanı gibi sosyal donatı alanları da yer alıyor. İmalatı özel olarak yapılan konteynerlerin her biri 37 m ölçülerinde, 21 metrekareden oluşuyor. 7-8 kişilik bir ailenin rahatlıkla barınabileceği şekilde tasarlanan evler; 2 oda, mutfak ve banyo-WC bölümlerinden oluşuyor. TSE-CE belgeli malzemelerden yapılan konteyner evlerde ısı ve ses yalıtımı da yer alıyor.

Gıda ihtiyaçları da belediyeden

Kurulum çalışmalarının tamamlanmasının ardından konteyner kentte yaşayacak ailelerin bir sene boyunca gıda ihtiyaçları da Ümraniye Belediyesi tarafından sağlanacak. Belediye tarafından bu ihtiyaçların karşılanması için bir yardım kampanyası başlatıldı. 655 Lira tutarındaki yardım kolisinde; 1 lt yağ, 2 kg pirinç, 2,5 kg mercimek, 2 kg çay, 3 kg şeker, 3 kg makarna, 2 kg nohut, 1 kg kuru fasulye, 3 kg bulgur ve 3 kg un yer alacak. Vatandaşlar, Ümraniye Belediyesi Afet Bölgesi Konteyner Kent Yardım hesabı üzerinden kampanyaya katılabilecekler.

“Ülke olarak, dünyaya büyük bir birlik ve beraberlik mesajı veriyoruz”

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım kampanyayla ilgili yaptığı açıklamada, “Ümraniye Belediyesi olarak Onikişubat’a kuracağımız konteyner kentin çalışmaları hızla devam ediyor. Hükümetimiz, yıkılan konutları bir yıl gibi kısa bir sürede yeniden inşa ederek, vatandaşlarımıza teslim edecek. Biz de afetzede kardeşlerimizin bu süre zarfında güven ve huzur içerisinde konaklayabilecekleri bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Standartlara uygun şekilde, her türlü ihtiyaca cevap verecek nitelikte inşa ettiğimiz bu konteyner kentte 500 ailemiz yaşayacak. Biz, bu ailelerimizin gıda ihtiyaçlarını da karşılayacağız. Pirincinden makarnasına, unundan çayına kadar, bir yıl boyunca ihtiyaçları olan gıda malzemelerini kendilerine ulaştıracağız. Ümraniyeli komşularım depremin ilk gününden itibaren depremzede kardeşleri için seferber oldu. Başlattığımız bu kampanyaya da destek olacaklarından hiç şüphem yok. Hepimizi derinden üzen felaketin izlerini birlikte sileceğiz. Ülke olarak, dünyaya büyük bir birlik ve beraberlik mesajı veriyoruz. Başta devletimiz olmak üzere, Allah katkı sağlayan herkesten razı olsun” dedi.