Ümraniye Belediyesi'nden yoğun bayram mesaisi

Ümraniye Belediyesi vatandaşların Kurban Bayramı’nı huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi için tüm ekipleri ile sahada çalışmalarına devam ediyor. Zabıta ve temizlik ekipleri herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için bayram sonuna kadar ilçe genelinde görev yapacak. Belediye ekipleri ayrıca bağışta bulunulan kurban etlerini de vatandaşlara kapı kapı dolaşarak, ulaştırıyor.

Ümraniye Belediyesi, Kurban Bayramı’na yönelik çalışmalarına günler öncesinden başladı. Kurbanlıkların ilçeye gelmesiyle başlayan mesai, Hekimbaşı kurban pazarında devam etti. Zabıta, veteriner ve temizlik ekipleri pazarda hijyen kurallarına uygun şekilde çalışma yürüttü.

Ümraniye Belediyesi bayramın başlamasıyla birlikte tüm ekipleriyle sahada çalışmalarını sürdürüyor. Birçok konuda vatandaşın hizmetine koşan Zabıta ekipleri sokaklarda huzuru sağlamak için görev yaparken, belirlenen noktalar dışında kesim yapan vatandaşlara müdahale ederek, işlem yapıyor. Temizlik personeli de, başta kurban kesim alanları olmak üzere birçok noktada temizlik çalışması yapmaya devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bayram sonrasına kadar yoğun mesaisine devam edecek. Kurban atıklarının düzenli toplanması ve çöp konteynerlerinin bayram süresince yıkama ve dezenfekte işlemlerinin uygulanmasıyla kötü koku ve çevre kirliliği önlenmiş olacak. Satış ve kesim noktalarında bayram sonrası temizliği yapılarak kurban atıklarıyla ilgili bölgelerde görülen olumsuzluklara anında müdahale edilecek.

Ekipler kurban eti dağıtımı yapıyor

Ümraniye Belediyesi ekipleri bu yıl da bağışçıların kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya devam ediyor. Aşevindeki görevliler ihtiyaç sahiplerini evlerinde ziyaret ederek, bağışları teslim ediyor.

Çözüm Merkezi de iş başında

Belediye bünyesinde yer alan 444 9 822 numaralı Çözüm Merkezi de bayram boyunca çalışmaya devam ediyor. Vatandaşların dilek, talep ve şikayetlerini kayıt altına alan personel, hızlı bir şekilde ilgili birimlere yönlendirmede bulunuyor.

Ümraniye Belediyesi’nin sahadaki çalışmaları Kurban Bayramı sonuna kadar devam edecek.