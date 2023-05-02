Ümraniye Belediyesi tarafından 2 Aile Sağlığı Merkezi daha açıldı

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde her mahallede olması planlanan aile sağlığı merkezlerine iki tane daha eklendi. Yukarı Dudullu Mahallesi’ne inşa edilen Şehit Emre Büyükyıldırım Aile Sağlığı Merkezi ile birlikte Necip Fazıl Mahallesi’ne yapılan Ümraniye 29 Nolu Aile Sağlığı Merkezinin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Ümraniye’de her mahallede olması planlanan aile sağlığı merkezlerinin yapılmasına devam ediliyor. Son 4 günde 8 kalıcı eserin açılışı gerçekleştirildi. Bunlardan ikisi ise Yukarı Dudullu Mahallesi’ne inşa edilen Şehit Emre Büyükyıldırım Aile Sağlığı Merkezi ile birlikte Necip Fazıl Mahallesi’ne yapılan Ümraniye 29 Nolu Aile Sağlığı Merkezi oldu. Açılış öncesi ise tören düzenlendi. Törene Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın yanı sıra İlçe Kaymakamı Abdulaziz Aydın, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Düzenlenen törenin ardından protokol heyeti, aile sağlık merkezinin önünde kurdele keserek açılışı gerçekleştirdi. Protokol heyeti, aile sağlığı merkezini gezerek kontrollerde bulundu.

İki aile sağlığı merkezinizin açılışını gerçekleştirdiğini belirten Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, ”Burası daha önce sadece küçük bir parktı, onu biraz büyüterek hem parkı hem de ikinci aile sağlığı merkezimizi Necip Fazıl Mahallemize kazandırmış olduk. Burada muhtar Delibalta’mızın da çok hizmeti oldu, ona da ayrıca teşekkür ediyorum. Bütün halkımızın hizmetinde Ümraniye’mize 51 tane aile sağlığı merkezimizde 37 mahallemizde birden fazla bazı mahallemizde aile sağlığı merkezi var. Hizmetlerimiz devam ediyor. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Tabi en büyük teşekkürü Sayın Cumhurbaşkanımıza yapıyorum” diye konuştu.