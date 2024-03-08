Ümraniye Belediyesi ve Doğuş Üniversitesi iş birliği protokolü imzalandı

Ümraniye Belediye ve Doğuş Üniversitesi arasında, toplum bilimi, sağlık, kişisel gelişim, eğitim-kültür ve psikoloji gibi alanlarda iş birliğini güçlendirmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Karşılıklı ortak anlayışla çeşitli alanlarda projeler geliştirmek ve toplumsal fayda sağlamak amacıyla Ümraniye Belediye ve Doğuş Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. İş birliği kapsamında; toplum bilimi, sağlık, kişisel gelişim, eğitim-kültür ve psikoloji gibi alanlarda projeler geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi planlanıyor.

İş birliği hakkında konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Üniversitelerle bir araya gelmek, iş birliği yapmak bize güç katıyor. Doğuş Üniversitesi de bu anlamda iş birliği yapacağımız çok kıymetli üniversitelerimizden bir tanesi olacak" ifadelerini kullandı.

Protokol törenine, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Doğuş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgut Özkan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mesut Kumru, Prof. Dr. Esra Köten ve Dr. Öğr. Üyesi Kahraman Güler katıldı.

İki kurum arasındaki bu iş birliği, toplumsal fayda ve bilimsel katkı açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.