Ümraniye Belediyesinden 15 Temmuz'un 9. yıldönümüne özel etkinlik

Ümraniye Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. yıldönümüne özel bir etkinlik düzenledi. Programa katılan vatandaşlar üzerinden 9 sene geçmesine rağmen hala aynı heyecan ile o günü hatırlayıp aynı bilinç ile etkinliğe katılım gösterdi.

15 Temmuz hain darbe kalkışmasının üzerinden 9 yıl geçti. Ümraniye Belediyesi, hain kalkışmanın 9. yıldönümüne özel bir program hazırladı. Ümraniye 15 Temmuz Şehitler Meydanında düzenlenen programda programdan önce 15 Temmuz gününü anlatan resim sergisi ziyaretçiler tarafından ilgiyle takip edildi. Mehteran takımının gösterisi ile başlayan program Kur’an -ı Kerim tilaveti ile devam etti. Daha sonra sahneye kurulan dev ekranda o günün anısına 15 Temmuz temalı video gösterimleri gerçekleşti. Hain kalkışmaya karşı sembol haline gelmiş olan selalar okundu, dualar edildi. Duanın ardından program sona erdi.

"Bu asil yürüyüşün azim kaynağı, samimi inanç ve sapa sağlam bir imandır"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, yaptığı konuşmada, "Bugün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. yıl dönümü. O karanlık gecede önce vatan diyerek canından geçen, önce bayrak diyerek ölümü öldüren aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Cesaret timsali gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum. İslam’ın hamuru ile yoğrulan aziz milletimiz tarihte şanlı izler bırakmıştır. Sultan Alparslan’ın ardında Malazgirt’te, Selahaddin Eyyubi’nin ordusunda Kudüs’te, Osman Gazi’nin peşinde Söğüt’te, Yavuz’la Hicaz’da, Fatih ile İstanbul’da ve Çanakkale’de Gazi Mustafa Kemal ile hep aynı davanın bayrağını birlikte taşıdık. Zafer’den zafere koştuk. Değerli kardeşlerim, bu asil yürüyüşün azim kaynağı samimi inanç ve sapasağlam bir imandır. Ne Haçlılar ne de Bizans’ın oyunları bu milleti tarih sahnesinden silmeye muktedir olamamıştır. Geçmişten beri imanı yok olmadıkça bu milleti alt edemeyeceğini anlayanları 15 Temmuz’da olduğu gibi fitne fesat ve ihanet ile darbeye kalkıştılar. Sureti haktan göründüler. Bizdenmiş gibi yaptılar. Kalpleri şeytanın sofrasına oturmuşken müslümanlarla aynı safta namaza durdular. Milletin Allah ve Resulüne duyduğu derin sevgiyi istismar ettiler. İhanetleri ortaya çıkınca sırtlarını düşmana dayayarak milletin silahını millete çevirdiler. Tanklarla yolları kesince savaş uçaklarını alçaktan uçurunca bu millet siner sandılar. Bu milletin ferasetini hafife aldılar. Bu milletin basiretini hafife aldılar. Hepsinden öte bu milletin cesaretini hafife aldılar. Cenabı Hakk’ın buyurduğu gibi ’Onlar bir tuzak kurdu, Cenabı Hak da bir tuzak kurdu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır.’ Mayası Kur’an ve sünnetle yoğrulan kahraman yiğitler var oldukça dinine devletine vatanına bayrağına yürekten bağlı nesiller yetiştirdikçe ruhunu şeytana satmış hiçbir hain amacına ulaşamayacaktır" şeklinde konuştu.

Dayısının 15 Temmuz gecesi şehit olduğunu ifade eden Özlem Keyif, "Dayım 15 Temmuz gecesinde şehit oldu. Rabbim milletimize bir daha böyle bir gün yaşatmasın. Buradan şehitlerimize rahmet diliyorum. Gazilerimizden Allah razı olsun. O gün biz de sokaklardaydık, eşim biz köprüdeydik. Dayım İBB’nin önünde şehit oldu. Tüm şehitlerimize Allah gani gani rahmet eylesin" dedi.