Ümraniye Çocuk Festivali'nde çocuklar doyasıya eğleniyor

Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen Ümraniye Çocuk Festivali, beş günde 5 bin çocuğu ağırladı. Her gün farklı bir parkta düzenlenen festivale Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da katılarak, çocukların sevincine ortak oluyor.

Ümraniye Belediyesi, çocukların eğlenceli ve verimli bir yaz dönemi geçirmesi için bir çocuk festivali daha düzenledi. 20 Mayıs Cumartesi günü Kazım Karabekir Parkı’nda başlayan Ümraniye Çocuk Festivali’nde birbirinden eğlenceli aktiviteler yer alıyor. Başta çocuklar olmak üzere tüm mahalle sakinlerini bir araya getiren etkinliklerde interaktif çocuk oyunları, animatörler, yarışmalar, şişme oyun parkurları, palyaço, yüz boyama ve ikramlar yer alıyor. Beş günde 5 bin çocuğu misafir eden etkinlikler 25 Mayıs Perşembe günü Karacaoğlan Parkı, 26 Mayıs Cuma günü Şinasi Öktem Parkı ve son olarak 27 Mayıs Cumartesi günü Celal Ökten Parkı’nda yapılacak.

“Amacımız çocuklarımızı internetten biraz olsun uzaklaştırmak, sosyalleşmelerini sağlamak”

Başkan İsmet Yıldırım, "Her gün bir mahallemizin misafiri oluyoruz. Festivale katılan her çocuğumuz tüm aktivitelerden ücretsiz bir şekilde yararlanıyor. Çocuklarımızın özgürce oynayabilmeleri için güvenli bir şekilde oyun gruplarımızı kurduk. İstiyoruz ki her bir çocuğumuz doyasıya eğlenip, evine yorgun bir şekilde gitsin. Amacımız çocuklarımızı internetten biraz olsun uzaklaştırmak, sosyalleşmelerini sağlamak. Görüyorum ki, her mahallede oldukça fazla katılım oluyor. Bu da bizleri mutlu ediyor. Etkinliğimize çocuklarıyla birlikte katılan ve çocuklarının mutluluğuna şahit olan tüm ailelerimize iyi eğlenceler diliyorum” dedi.

Açılışta doyasıya eğlendiğini belirten Hüzeyfe, "Burada oyun oynamaya, eğlenmeye geldim. Burada yemek ve mısır dağıtıyorlar, onlardan aldık. Palyaçolar bizimle oynuyor. Ümraniye Belediyesi’ne teşekkür ederim" dedi.