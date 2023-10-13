Ümraniye'de 'Cube Ümraniye Uydu Kuluçka Merkezi' açıldı

Ümraniye Belediyesi ile Teknopark İstanbul’un ortaklaşa hayata geçirdiği, finansal teknoloji merkezi olacak Cube Ümraniye Uydu Kuluçka Merkezi açıldı. Açılışa Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile çok sayıda davetli katıldı.

Ümraniye Saray Mahallesi Sokullu Caddesi üzerinde açılan Cube Ümraniye Uydu Kuluçka Merkezi, finansal teknolojiler alanında girişim ve projelerin hayata geçirilmesinde büyük öneme sahip olacak.Toplam alanı 500 metre kare olan tesisin içinde yönetim ofisleri, ortak çalışma alanları, toplantı ve etkinlik odaları, dinlenme alanları ve çeşitli sosyal alanlar yer alıyor. İlk aşamada 200 kişilik kapasite ve 60 firma sayısı hedefleyen Cube Ümraniye’nin Teknopark İstanbul, Ümraniye Belediyesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin ortaklığında, özellikle İstanbul Finans Merkezi’ne olan yakınlığıyla finansal teknoloji alanındaki girişim ve projelerin geliştirilmesinde önemli rol oynaması hedefleniyor. Cube Ümraniye’de; Cube Incubation tarafından girişimci ve girişimci adaylarına yönelik modern çalışma alanları, eğitim ve etkinlikler, mentorluk, akademik ve teknik danışmanlık, teknik ve girişim analizleri, yatırımcı ve firma görüşmeleri, veri tabanlarına erişim, önemli finans alanında çalışan partner firma görüşmeleri, TTO destekleri ile teknopark vergi avantajı gibi birçok imkân sunuyor.

Fikirlerin yeşerdiği merkez

Açılışta konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “İstihdam teknoloji ve finansal anlamda şehrimizin cazibe merkezi olma yolunda hızla ilerleyen Ümraniye’mize böyle bir yeri kazandırmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Ümraniye’miz adına bu özel günün girişimcilik ve inevasyon alanında önemli bir adım olarak görüyorum. İnanıyorum ki Ümraniye kuluçka merkezi, özellikle finans ve sigortacılık alanında yeni fikir ve yeni projelerin yeşerdiği, başarı hikayelerinin de yazıldığı bir merkez olacaktır. Türkiye 20 yılda hakikaten 150 yıllık işleri Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ak kadrolarla yaptı” dedi.