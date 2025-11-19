Ümraniye'de 'Motivasyon Buluşmaları' gençlerle yeni sezona başladı

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın gençlerle bir araya gelerek tecrübelerini paylaştığı "Motivasyon Buluşmaları", yeni sezona Asiye Ağaoğlu Anadolu Lisesi öğrencilerinin katılımıyla başladı.

Ümraniye Gençlik Meclisi üyeleri ile ilçedeki lise öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen Motivasyon Buluşmaları, bu yıl 168’inci buluşmayla açılışını yaptı. 2021 yılından beri devam eden buluşmaların yeni sezondaki ilk programı, Asiye Ağaoğlu Anadolu Lisesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Program boyunca gençlerle sohbet eden, sorularını yanıtlayan ve deneyimlerini paylaşan Başkan Yıldırım, bu buluşmaların gençlerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimine katkı sağlamayı hedeflediğini vurguladı. Program sonunda Bir Başka Kahve kioskuna geçen öğrenci grubuna, Başkan Yıldırım kahvelerini bizzat kendisi ikram etti. Gençler tarafından büyük ilgi gören Motivasyon Buluşmaları öğrencilere, Başkan Yıldırım’la birebir tanışma, sorularını yöneltme ve merak ettikleri konuları konuşma fırsatı sunuyor. Her programda gençlerle yakından ilgilenen Başkan Yıldırım, talepleri dinleyip yeni projelerden bahsederken, gençlerin görüşlerinin kendileri için çok değerli olduğunu ifade ediyor. Etkinlikler müzik, tahmin oyunları ve soru-cevap bölümleriyle renkli ve keyifli anlara sahne oluyor. Gençlerle yeniden bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yıldırım, "Motivasyon buluşmalarımız hayırlı olsun. Gençlerimizi çok seviyoruz. Onlarla bir araya gelmek ve fikirlerini dinlemek benim için büyük bir mutluluk. Enerjileri bize de motivasyon katıyor. Motivasyon buluşmalarımız düzenli olarak sürecek" dedi.

Başkan İsmet Yıldırım’ın her yıl binlerce genci ağırladığı Motivasyon Buluşmaları, bu sezon Ümraniye’deki 24 farklı liseden 4 bin 763 öğrenciyi misafir edecek.